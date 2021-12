Polícia Civil encontra no Pará carro de piauienses desaparecidos

A Polícia Civil de São João do Araguaia, no sudeste do paraense, encontrou um automóvel carbonizado, abandonado em uma estrada vizinha do município, na última quinta-feira (16). Após checarem a placa do veículo, que ainda estava legível, os policiais descobriram se tratar do mesmo veículo em que viajavam os jovens piauienses que estão desaparecidos. As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás.

Kaio Vinicius Carvalho Medeiros, 24 anos, e Antônio Alexandre da Silva Santos, 22 anos, sumiram no dia 3 deste mês, quando viajavam por estradas no Maranhão. Kaio Vinicius é motorista de aplicativo e saiu na companhia de Alexandre, também morador de Teresina, com destino a Marabá, onde buscariam um passageiro para retornar com eles ao Piauí. A viagem não era realizada por meio do aplicativo.

Os familiares querem entender o que aconteceu, e confiam em encontrar vivos os jovens piauienses. A notícia dada pela Polícia Civil deu esperança aos parentes de ambos, pois nenhum corpo ou restos mortais foram encontrados, o que mantém as chances dos viajantes estarem com vida, no entanto, não reduz a angústia quanto à falta de mais informações sobre o paradeiro.

Gabriel Inael, irmão de Kaio, informou que a viagem teve início no dia 2 de dezembro e a última localização sabida foi quando estavam à altura do município de Grajaú, no Maranhão, já na madrugada do dia 3. Depois disso, tanto sumiram do GPS, quanto os celulares de ambos estão sem sinal.

De acordo com a família, foram 13 dias sem nenhuma novidade sobre o caso O Disque Denúncia Sudeste do Pará também entrou no circuito e já está divulgando cartaz com as fotos dos dois jovens desaparecidos e pedindo ajuda de internautas para que indiquem pistas. As notícias devem ser repassadas pelos números: (94) 98198-3350 ou (94) 3312-3350.