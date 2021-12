Itupiranga, no Pará, receberá mais de R$ 2 milhões do Governo Federal para compra de cestas básicas

O município de Itupiranga, no sudeste do Estado, receberá um repasse de R$ 2,2 milhões do Governo Federal. O repasse faz parte da liberação decretada nesta sexta-feira (17), por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para cidades brasileiras afetadas por fortes chuvas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, que vão atender 16 mil moradores da região.

Além da cidade paraense, o município de Belmonte, na Bahia, receberá R$ 421 mil para a compra de cestas básicas. Ao todo, quase duas mil pessoas serão beneficiadas. Desde o fim de novembro, o estado vem sofrendo com as chuvas intensas. Além do repasse para Belmonte, o Governo Federal já autorizou a liberação de mais de R$ 13,1 milhões para outras 15 cidades baianas.

Jiquiriça, Guaratinga, Itambé, Eunápolis, Jucuruçu, Maragogipe, Ibicuí, Ruy Barbosa, Itajuípe, Teolândia, Macarani, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto e Porto Seguro são os quinze municípios baianos a receberem os próximos repasses. O MDR também já reconheceu a situação de emergência em 41 cidades da Bahia atingidas pelas fortes chuvas.

Municípios sem mapeamento de inundação - o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou, nesta sexta-feira (17), um diagnóstico sobre as cidades brasileiras que mapeiam as áreas de risco de inundação em zonas urbanas. De acordo com o levantamento, ano passado, apenas 1.332 dos 4.107 municípios cujas prefeituras forneceram ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) dados sobre os serviços locais de drenagem e manejo das águas das chuvas contavam com o mapeamento.

“[Com isso] Ficamos mais suscetíveis a situações como as que estão ocorrendo na Bahia”, afirmou, à Agência Brasil, o diretor substituto do Departamento de Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Paulo Rogério dos Santos e Silva, fazendo referência aos danos causados pelas chuvas intensas que atingiram o estado nordestino, provocando, além de ao menos 12 mortes, enchentes, alagamentos, deslizamentos, danos à infraestrutura rodoviária e a interrupção do fornecimento de energia elétrica e de água, principalmente na região sul do estado. Além da Bahia, Minas Gerais também foi fortemente afetada por recentes tempestades.