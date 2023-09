Ullisses Campbell lança coleção ‘Mulheres Assassinas’ com novidades da vida de von Richthofen, Flordelis e Matsunaga

As histórias de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Flordelis foram contadas pelo jornalista e biógrafo paraense Ullisses Campbell. As três obras viraram best-sellers ganharam nova atualização e agora um box foi lançado.

A ‘Coleção Mulheres Assassinas’ já está na pré-venda de forma online. Neste lançamento as atualizações dos livros “Suzane - Assassina e manipuladora”, “Elize Matsunaga - A mulher que esquartejou o marido” e “Flordelis - A pastora do diabo”.

Em entrevista exclusiva, Campbell falou sobre uma das maiores curiosidades das redes sociais: Suzane está ou não grávida?

O biógrafo conta que nos primeiros testes psicológicos dentro da prisão, ela já falava do desejo de ser mãe para perpetuar o sobrenome, já que com o assassinato dos pais, sobrou apenas ela e o irmão, que não tem filhos. Por conta dessa vontade, Suzane se envolveu com alguns homens na tentativa de engravidar, incluindo um colega de faculdade e um profissional que trabalhou com ela na confecção do seu site.

Até que ela conheceu nas redes sociais o médico Felipe Muniz e engravidou dele. Ele já é pai de três meninas, de um casamento antigo com uma outra médica. Atualmente, as crianças moram com Felipe e Suzane. “Ela (a mãe) ficou desesperada, porque ela não quer que as filhas convivam com uma assassina, que matou os pais, com toda razão. Imagina, a Suzane assusta”, revelou Campbell.

Suzane Louise von Richthofen.

“Essa mãe está entrando na justiça para tirar a guarda das crianças do pai. Tem esse dilema familiar”, acrescenta o escritor, que revela ainda, que Suzane irá ganhar mais um livro com previsão de sair no ano que vem.

A trajetória dela continua sendo a que mais interessa para o público. “Da trilogia, ‘Suzane - Assassina e manipuladora’ é disparado o que mais vende. Ela é a personagem que mais atrai curiosidade, diria que o brasileiro tem um fetiche pela Suzane. As pessoas querem saber qual é o tom de loiro que ela usa, o esmalte que ela botou na unha, que roupa ela está usando. E como ela é narcisista, capitaliza isso. Por exemplo, ela sai da cadeia arrumada como se fosse para uma festa, parece que ela está vestida para à noite. O brasileiro fez da vida da Suzane uma novela, eles estão esperando novos capítulos”, disse o jornalista.

Essa característica pode ser vista também em Elize Matsunaga e Flordelis, quando a primeira fica chateada ao ser traída pelo esposo Marcos Kitano Matsunaga, e ele leva a amante ao restaurante que ela gostava. Já a pastora, passou por diversos procedimentos estéticos, mesmo presa, e agora quer casar com um homem bem mais novo.

Com a experiência de Ullisses Campbell com as biografias, ele entendeu que precisava contar as trajetórias das presas famosas antes mesmo dos seus nascimentos, começando pelas histórias das suas mães. As atualizações dos livros também ganham essa adição do tempo.

Os três volumes do box chegam com mais de mil páginas e 221 fotos, muitas delas inéditas. A ‘Coleção Mulheres Assassina’ oferece uma imersão ao jornalismo investigativo e True Crime.