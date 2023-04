Todas as Flores: Débora mata Samsa e revela drama do passado com o marido

Na primeira parte da novela “Todas as Flores”, Débora (Bárbara Reis) se demonstrou uma das principais peças da organização de tráfico humano, que sequestra jovens para venda de órgãos e de bebês recém-nascidos. Agora, na segunda parte da trama, a vilã acaba acertando as contas do passado com Samsa (Ângelo Antônio), o marido que estava preso devido graças ao promotor de Justiça Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes), um dos herdeiros da loja de luxo Rhodes.

A mando de Samsa, Diego (Nicolas Prattes) acaba se envolvendo com Joy (Yara Charry), filha de Luís Felipe, como parte do plano de vingança do traficante, já que o procurador foi o responsável por tê-lo colocado na cadeia. A estilista da Rhodes acaba sumindo e Luís Felipe vai tirar satisfações com o ex-garçom. Ele aponta a arma para o rapaz e exige saber do paradeiro da filha. Nesse momento, Samsa chega à sala e durante a discussão leva um tiro do promotor e cai no chão.

Em vez de ajudá-lo, Débora surpreende o marido e filma tudo, para ter provas o suficiente de que foi Luís Felipe que o matou. Samsa a acusa de traíra pela atitude. A traficante diz ao marido que ele “a matou por dentro” ao ter feito dela mais uma escrava na Fundação Cinco Horizontes, a estuprado e ter vendido seus filhos. Sem hesitar, ela dá mais dois tiros nele e toma controle da Organização. Confira a cena:

A segunda parte da novela "Todas as Flores", exclusiva do serviço de streaming Globoplay, está sendo lançada desde o dia 5 de abril, com levas de cinco episódios liberados em toda quarta-feira, às 20h. Ao total, a trama terá mais 40 episódios de muito drama e suspense.

Trailer da segunda parte de "Todas as Flores"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)