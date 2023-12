Produtos com fotoproteção movimentam mercado paraense

O raio ultravioleta (UV) é uma onda eletromagnética presente na radiação solar que tem o potencial de provocar danos à saúde humana devido à alta capacidade de efeito cumulativo e penetração na pele, que pode provocar até câncer. Atualmente, a indústria se beneficia da necessidade de proteção contra os raios UV e desenvolve inúmeros produtos com tecnologia de fotoproteção para bloquear os raios solares que são nocivos à saúde. O mercado dispõe de uma variedade de itens com essa tecnologia, que vão desde cosméticos até roupas e acessórios, como chapéus e luvas.

Existem três tipos de raios UV: o raio UV-C é inofensivo à saúde humana e totalmente absorvido pelo ozônio e o oxigênio da atmosfera. Já o raio UV-B é responsável pelas manchas vermelhas, ardências e queimaduras solares, e penetram facilmente na pele. Durante os períodos mais quentes do ano, ele se torna mais intenso. O mais prejudicial à saúde é o chamado raio UV-A, que incide ao longo do ano todo, independente do clima, e consegue penetrar profundamente na pele, capaz de provocar câncer, envelhecimento e manchas.

Uma das formas de se proteger dos raios que incidentes é com o uso de roupas apropriadas. Para garantir a eficiência no bloqueio aos raios solares, as roupas fotoprotetoras são fabricadas com fibras especiais e fios tecnológicos, geralmente à base de dióxido de titânio, que incluem um banho químico com aditivo de fotoproteção. As normas de tecidos fotoprotetores são estabelecidas pela Agência Australiana de Proteção à Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa), que define a porcentagem de raios UV que são filtrados por um tecido.

“Roupas com tecnologia de proteção UV podem oferecer uma eficaz barreira contra os raios ultravioleta do sol. Tecidos especialmente projetados para bloquear ou absorver os raios UV ajudam a reduzir a exposição da pele à radiação solar prejudicial. No entanto, a eficácia pode variar dependendo do tipo de tecido, cor, ajuste e condições de desgaste. É importante escolher roupas com classificações de proteção UV específicas, como UPF (Fator de Proteção Ultravioleta), para garantir uma proteção mais confiável”, explica a dermatologista Thalita Monteiro.

Mercado

Joicy dos Anjos é franqueada de uma loja de produtos com proteção solar e revela que a ideia de montar um negócio neste segmento surgiu por ela ser uma grande consumidora desta linha de produtos. No entanto, a empresária conta que um dos principais desafios do mercado paraense é a sazonalidade na procura pelas peças.

“Temos uma forte procura nos períodos de maio a julho, durante o verão amazônico, em que temos uma estação menos chuvosa e os passeios pelas praias e balneários do nosso estado são grandes. Da mesma forma, durante o período de dezembro a janeiro, apesar de ser um pouco mais chuvoso, temos o final de ano, quando o recesso e férias escolares trazem um grande movimento na loja pela busca de proteção necessária para enfrentar o nosso clima, bem quente neste período por sinal”, relata Joicy.

A empresária afirma que, além da funcionalidade, as coleções de roupas são baseadas nas tendências atuais e combinam moda com proteção solar, possibilitando o uso das roupas no dia a dia. “Tudo o que buscamos é conforto, qualidade e, principalmente, saúde através da proteção solar, que também está disponível para todas as famílias da nossa região”, conta.

Confecção

As coleções são confeccionadas com a orientação de dermatologistas e fisioterapeutas, e usam tecidos fabricados com poliamida microfibra, sobretudo para garantir fluidez e elasticidade às roupas, que oferecem proteção solar FPU 50+ permanente, protegendo até 98% dos raios UV e que não sai ao longo das lavagens.

Segundo a vendedora Eduarda Carvalho, de 24 anos, que trabalha em uma loja especializada em artigos de proteção solar, a tecnologia pode ser empregada em camisas, saídas de praia, conjuntos e até chapéu de palha — o qual, de acordo com ela, é confeccionado a partir de uma palha de caribe com proteção UV e forrado com tecido que também oferece proteção.

“Temos também uma linha de alta compressão, que além de ter o FPU50+, faz micro massagem ativando a circulação sanguínea, aliviando as dores e prevenindo câimbras e distensões, feito com tecido poliamida Ar-jet supplex com lycra”, destaca a vendedora.

Mesmo com as roupas e acessórios fotoprotetores, a dermatologista reforça que os cuidados com o bloqueio da radiação também incluem o uso de protetor solar em áreas expostas da pele, como rosto, braços e pernas.

“Escolha um protetor solar de amplo espectro com um fator de proteção solar (FPS) adequado ao seu tipo de pele e às condições climáticas. Além disso, é aconselhável utilizar acessórios como chapéus de abas largas e óculos de sol que ofereçam proteção contra raios UV. Evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais intensas, geralmente entre 10h e 16h, também contribui para uma proteção eficaz. Ao adotar essas precauções, você contribui significativamente para a saúde da sua pele e reduz o risco de complicações associadas à exposição solar desprotegida ”, orienta Thalita.