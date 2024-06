Instagram adiciona ferramenta capaz de remover 'seguidores fantasmas'; confira como usar

Recentemente, o Instagram introduziu uma ferramenta que permite ao usuário excluir "seguidores fantasmas" de maneira simples. Esses perfis são contas inativas, falsas criadas por sistemas automatizados ou compradas para inflar número de seguidores.

Manter esses seguidores prejudica o desempenho do perfil, pois o algoritmo da rede social percebe a falta de interação proporcional e reduz o engajamento e o alcance das publicações.

Como identificar contas de seguidores fantasmas no Instagram?

Identificar essas contas é relativamente fácil: elas geralmente não têm foto de perfil, não possuem publicações no feed e usam nomes de usuário com termos e números aleatórios. No entanto, algumas contas fantasmas podem parecer reais, exibindo fotos e nomes de usuário convincentes. Existem também perfis de spam, que podem ter conteúdos de teor sexual ou golpes na bio da rede social.

Como remover seguidores fantasmas no Instagram?

Acesse seu perfil no Instagram e toque em “Seguidores”, localizado no topo da tela.

Toque na opção “Sinalizado para análise” e visualize a lista de seguidores que o Instagram considera “fantasmas”.

Toque em “Remover Tudo” para excluir todos os seguidores fantasmas da lista. Em seguida, confirme a ação no botão “Remover”.

Para excluir seguidores específicos, toque no botão “Remover” ao lado do nome de usuário do seguidor. Confirme a ação no botão “Remover”.

Se identificar um perfil na lista que não é um seguidor fantasma, toque nos três pontinhos e selecione a opção “Não é spam nem irrelevante”.

Ao seguir esses passos e entender a importância de manter seguidores reais, os usuários podem aproveitar ao máximo as funcionalidades do Instagram, garantindo um engajamento verdadeiro e um alcance mais eficiente para suas postagens.

A presença de muitos seguidores fantasmas pode afastar potenciais colaborações, afetando a possibilidade de monetização do perfil.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)