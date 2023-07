'Chat GPT do Google', Bard é lançado no Brasil; entenda como ele funciona e como usar

O Bard, o robô de inteligência artificial do Google que se assemelha ao chat GPT, foi lançado no Brasil nesta quinta-feira (13), sendo aguardado por muitos desde que chegou aos Estados Unidos e no Reino Unido, há cerca de três meses. A ferramenta havia sido anunciada pela big tech em fevereiro deste ano e está disponível em 40 idiomas, incluindo o português do Brasil, sendo possível acessá-lo pelo site bard.google.com.

Na América Latina, Argetina, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai e Peru já tinham acesso à ferramenta em inglês desde maio. Entre oa países lusófonos, Moçambique e Angola também podiam acessar desde aquele mês.

Já nos 27 países da União Europeia, o lançamento ocorreu nesta quinta (13). O Brasil e o bloco europeu travam embates com as big techs em temas regulatórios. O Google argumenta, porém, que a demora para a chegada do produto ao país se deve ao tempo necessário para as traduções e ajustes do robô, não tendo relação com as discussões locais sobre a regulação da inteligência artificial e das big techs, como o PL das Fake News.

De acordo com o Google, a plataforma realiza diversos tipos de tarefas, como dicas, rotas de turismo, indica e escreve texto em vários formatos, sugere códigos de programação, além de incluir fotos nos retornos dos comandos.

Mesmo já lançado e disponível para uso, o Bard ainda é visto pelo Google como uma plataforma teste, devendo ser atualizado de acordo com as avaliações dos usuários.

O que o Bard pode fazer?

Além de pesquisas em tempo real, resumos de páginas web e outras funcionalidades já conhecidas do chat GPT, O Bard contém recursos que facilitam a vida dos usuários, entre eles:

Compartilhar respostas com outras pessoas por meio de links gerados pelo Bard Reprodução de respostas em áudio Fixar e renomear conversas, organizadas em uma pasta de histórico Exportação de código fonte Tom de voz das respostas, sendo possível escolher tons casuais, profissionais, explicações curtas, etc. Descrição de imagens.

Como funciona o Bard?

O Bard tem a mesma premissa do Chat GPT, que tenta dialogar com pessoas de forma humanizada por meio de mensagens. Ele é baseado na inteligência artificial LaMDA e treinado a partir de informações da internet.

Uma das diferenças para o Chat GPT é que o Bard apresenta três opções de resposta para que usuários tenham alternativas. O serviço também conta com um botão para o Google, que permite fazer uma pesquisa independente sobre o assunto da conversa em uma nova aba.

Responsabilidade com o uso de IA

O Google afirmou que busca uma abordagem responsável sobre a inteligência artificial, trabalhando com especialistas, legisladores e reguladores durante a expansão do Bard.

A empresa deve guiar o desenvolvimento da ferramenta seguindo os seus padrões, que determinam que ferramentas de IA precisam evitar criar ou reforçar preconceitos ou outros tipos de danos para a sociedade.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com