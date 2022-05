Concurso Cultural do Pará Rock Fest

INGRESSOS GRÁTIS

Show: Pará Rock Fest, com Biquíni Cavadão e Frejat

Promoção: Bis Entretenimento (@bisentretenimento)

Data do show: 13/05/2022 (Sexta-feira)

Como se inscrever: Siga o Instagram @oliberal

Data do sorteio: 13/05/2022, às 15h, na Rádio Liberal FM

REGULAMENTO

1. Da Participação

1.1. Este regulamento é para o Concurso Cultural "Pará Rock Fest', promovido pelo Grupo Liberal, com endereço na Av. Romulo Maiorana, 2473, Marco, Belém, tendo início no dia 11/05/2022 e encerrando-se às 15h do dia 13/05/2022.

1.2. De caráter exclusivamente cultural, conforme pode ser depreendido da leitura deste regulamento, este Concurso é destinado a toda e qualquer pessoa física, brasileira.

1.3. A participação no presente concurso cultural é voluntária, gratuita e implica na aceitação total e irrestrita dos termos e condições do presente regulamento.

1.4. Para participar, os interessados deverão seguir a página de O Liberal no Instagram, no @oliberal.

2. Resultado

2.1. O resultado do concurso cultural será divulgado no dia 13/05/2013 (sexta-feira), às 15h, no programa Conexão Liberal, apresentado por Caco Barros.

2.3. Entraremos em contato com os ganhadores através do e-mail cadastrado pelos mesmos. Os ganhadores estes deverão fornecer nome completo, e-mail e o @ (arroba) no Instagram até as 14h da sexta-feira, dia 13/05/2022.

3. Premiação

3.1. Os prêmios são 5 (cinco) pares de ingressos para o Pará Rock Fest, no dia 13 de maio, no Mangueirinho, em Belém. Cada vencedor receberá 1 (um) par de ingressos.

3.2. Os ingressos deverão ser retirados na redação do jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, das 8h às 20h da sexta-feira (13/05/2022), mediante apresentação de um documento de identificação com foto.

3.3. Somente poderá buscar o prêmio a pessoa que venceu o concurso cultural. Fica vetada a possibilidade de um terceiro para buscar a premiação.

3.4. O prêmio é individual e intransferível, e não poderá ser convertido ou substituído por dinheiro ou trocado por qualquer outro bem, produto, serviço ou direito.

3.5. Caso quaisquer dos vencedores do concurso não compareça, pessoalmente, para receber o prêmio até o dia e horário informados no item 3.2, perderá o mesmo qualquer direito ao seu recebimento.

4. Considerações gerais

4.1. Os textos não poderão expor conteúdo que incite ou demonstre atos de violência, gestos obscenos ou quaisquer elementos que possam ser considerados contrários à moral e aos bons costumes, ou ainda, que sejam ofensivos de quaisquer formas a locais, obras culturais, obras protegidas por direito autorais, a animais, ao meio ambiente, religião, nacionalidade, origem étnica, sexo e orientação sexual.

4.2. Os participantes garantem que todas as frases e fotos por eles postadas serão de sua autoria ou que possuem os direitos autorais necessários, inéditas (não tendo sido publicadas anteriormente) e com características de absoluta originalidade, responsabilizando-se por quaisquer questionamentos de terceiros e danos eventualmente causados.

4.3. Eventuais dúvidas relacionadas com esta campanha e seu regulamento poderão ser esclarecidas através da página @oliberal no Instagram (https://www.instagram.com/oliberal/). As situações não previstas no regulamento serão elididas pelos organizadores da campanha.

4.4. O O Liberal reserva-se o direito de alterar este regulamento, seja no modelo de participação, prazo ou qualquer outro item que julgue necessário, sem prejuízo às partes e sem a necessidade de aviso prévio.

4.5. Em caso de suspensão do concurso cultural por problemas de acesso à rede de internet, intervenção de hackers, vírus, falha de software e hardware, queda de energia, ou em decorrência de casos fortuitos ou de força maior ou por qualquer problema do qual a Promotora não tenha controle, não será devida qualquer indenização aos participantes, sendo certo que tão logo a situação seja normalizada, o concurso terá prosseguimento.

4.6. Os ganhadores autorizam o O Liberal a divulgar seus nomes e imagens para a divulgação do resultado da promoção, a partir do dia 08/05/2022.

4.7. A simples participação neste concurso cultural implica na aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas de seu regulamento.

4.8 Este concurso cultural não é de nenhuma forma patrocinado, endossado, administrado por ou associado com a Meta (Facebook, Instagram e/ou Whatsapp).

4.9. Esse concurso cultural promovido pela Le biscuit tem caráter estritamente cultural, conforme item II do artigo 3 da Lei 5768, 20/12/71.