Signo 31/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

Chegou, enfim, o último dia do mês de janeiro, que como muitos comentam, parece que durou uma verdadeira eternidade. Para saber o que aguardar do dia de hoje, confira o horóscopo desta terça-feira (31/01) de áries a peixes e veja como encarar o dia da melhor maneira possível

Áries (21/03 - 20/04)

Amplie as comunicações e contatos pois novidades podem aparecer durante todo o dia. Circule e fique por dentro das notícias. Hoje é um bom momento para se aperfeiçoar, se inscrevendo em algum curso ou em um processo seletivo. Transações comerciais e contratos terão andamento positivo. Vença burocracias e agilize resultados. Júpiter em seu signo abrirá novos caminhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, hoje o dia trará ótimas notícias para área do dinheiro. Pode ser a oportunidade de firmar um negócio ou até mesmo uma proposta profissional. Essa fase também trará reconhecimento e consolidação para sua carreira. Associações, parcerias e atividades de grupo ganharão um impulso extra. Inicie relações num novo ambiente e amplie sua rede.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A fase propicia novos começos, oportunidades de viagem e a melhora nos relacionamentos profissionais. Aproveite para tomar decisões, movimentar a vida e encontrar novas motivações. No dia de hoje é possível que apareçam convites de amigos que lhe trarão novidades e prazeres. Aproveite também para cuidar da beleza e da sua imagem.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia ótimo para refletir e encontrar respostas dentro de si. Aproveite para cultivar a paz e aumentar sua sintonia com sua força interior. Alguns sonhos poderão vir e mostrar à você que caminhos seguir para um futuro mais iluminado. Planeje mudanças, invista no autoconhecimento e no seu bem-estar. A fase será positiva para fazer terapia, praticar meditação, acalmar o coração e construir relações de confiança.

Leão (23/07 - 22/08)

Ótima fase para viajar com amigos! Aposte em um período de abertura social e de ampliação de amizades. O dia trará encontros carinhosos, convites e trocas motivadoras. Conexões internacionais com autoridades e mestres estarão abertas. Enriqueça sua bagagem e alargue os horizontes. Um cenário positivo se desenhará para o futuro. Inove no trabalho e ganhe mobilidade.

Virgem (23/08- 22/09)

No dia de hoje é imprescindível que você, de alguma forma, impulsione sua carreira. Terá muita projeção no ambiente profissional, poder e popularidade. Tensões nos relacionamentos serão passageiras, desfaça confusões e reveja expectativas. Novas conexões despertarão sonhos. Este será um ótimo momento para criar planos para o futuro e estabelecer novos critérios de escolha. Aguarde por mudanças que deixarão tudo melhor.

Libra (23/09 - 22/10)

Possibilidade de encontrar com pessoas influentes que poderão deixar o cenário positivo para o futuro, isso deixará o astral do dia super em alta. Espere também por novas oportunidades de trabalho. O dia trará prestígio e projeção, você poderá aprovar um projeto, receber convite de participação num evento ou uma proposta de trabalho atraente. Amplie relações e conquiste novos espaços.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia bom para resolver assuntos de família ou moradia. Não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje para que sua família tenha bases mais afetivas e sólidas. O dia também favorecerá mudanças e decisões de vida. Novas ideias e informações de trabalho ampliarão perspectivas. Espere por oportunidades de expansão e aumento de rendimentos. Poder de atração e de conquista em alta!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ótimo dia para iniciar uma nova fase no amor. Muito carinho, atitude e entendimento esquentarão a vida íntima. O momento também será positivo para iniciar relações, resgatar antigos contatos e ampliar sua rede social. Surpreenda nas reuniões de trabalho com ideias brilhantes e soluções originais. Novidades e oportunidades motivarão novos projetos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Este será um ótimo momento para iniciar atividades, aumentar os rendimentos e administrar seus recursos com soluções inovadoras. Família e patrimônio poderão crescer nesta fase. Resgate elos do passado. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e emplacar. Sucesso nos empreendimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aumente seu tempo de se expor, brilhe e conquiste novos espaços. Lembre-se: o sol está no seu signo! Um projeto autoral ganhará visibilidade nesta fase de maior protagonismo e de novos começos. Negociações financeiras, transações comerciais, processo de seleção e estudos terão andamento positivo. Conte com excelente desempenho em tudo que fizer. Criatividade e entusiasmo não faltarão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista em mais conforto e segurança. Um projeto da casa ou da vida familiar ganhará um forte impulso hoje. O dia trará decisões e iniciativas certeiras. Você poderá firmar um negócio imobiliário ou iniciar uma reforma na casa e encerrar um longo tempo de espera num assunto que estava pendente. Jogue a autoestima para cima e concretize os sonhos.