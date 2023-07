Signo 29/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (29/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Planeje-se, ariano. O fim de semana pode ser agitado e repleto de compromissos, então é fundamental saber organizar tudo na hora certa para aproveitar ao máximo.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o descanso semanalmente para favorecer boas conversas e atividades intelectuais, taurino. Busque companhias estimulantes para trocar ideias profundas e enriquecedoras.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja aberto às mudanças e coloque tudo em ordem, geminiano. O momento pede mais ação e habilidade para evoluir em diferentes áreas de sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Pratique a empatia e valorize seus relacionamentos, canceriano. Esteja próximo das pessoas que você ama e dedique tempo de qualidade a elas.

Leão (23/07 - 22/08)

Procure reorganizar sua rotina para encontrar prazer e tempo para si mesmo, leonino. Cuide de sua saúde, evitando excessos, e busque atividades que lhe tragam alegria.

Virgem (23/08 - 22/09)

Divirta-se, virginiano. O céu favorece momentos de prazer e atividades lúdicas. Faça as coisas à sua maneira e seduza de forma sutil e equilibrada.

Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite o fim de semana junto à família e valorize programas mais íntimos, libriano. Este é um momento propício para matar saudades de pessoas queridas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com a mente ágil e cheia de ideias, o céu favorece o estudo e o acúmulo de conhecimento, escorpiano. Saiba expressar-se com astúcia e perspicácia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dê atenção às coisas certas, sagitariano. É possível se divertir sem gastar muito, valorizando as pequenas e simples coisas da vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Com a intuição aflorada, o astral favorece a conexão com temas mais sutis e místicos, capricorniano. Cuide de sua mente e corpo, buscando o equilíbrio interior.

Aquário (21/01 - 19/02)

Controle a ansiedade e cultive sua espiritualidade, aquariano. O descanso adequado é fundamental para manter a mente plenamente revigorada e pronta para novos desafios.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja próximo das pessoas que você mais gosta, pisciano, mas também não se esqueça de cuidar de si mesmo. Fomente amizades verdadeiras e priorize os lugares que agregam valor à sua vida