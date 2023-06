Signo 29/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (29/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Atenção aos radicalismos, ariano. Sua energia está em alta, mas é importante manter a serenidade para evitar confrontos com outras pessoas.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja aberto para ouvir as opiniões dos outros, taurino. Não tente impor apenas suas próprias vontades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Trabalhe em equipe, geminiano. É essencial saber colaborar e não buscar se destacar excessivamente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Busque o que deseja, mas com cautela, canceriano. Tome cuidado para não agir impulsivamente em situações de aproximação.

Leão (23/07 - 22/08)

Evite discussões sensíveis dentro de casa, leonino. O momento pede mais calma e tolerância.

Virgem (23/08 - 22/09)

Utilize sua capacidade de observação para tomar decisões mais acertadas, virginiano. Sua mente pode estar agitada, então cuidado com influências negativas.

Libra (23/09 - 22/10)

Tome cuidado com decisões financeiras precipitadas, libriano. É importante superar apegos desnecessários.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuide melhor do seu corpo, escorpiano. Respeite o ritmo pessoal e faça escolhas saudáveis.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Pratique meditação para manter a mente tranquila, sagitariano. É essencial encontrar equilíbrio para lidar com imprevistos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense no futuro, mas não se apegue demasiadamente aos planos, capricorniano. Entenda o ritmo natural das coisas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Exerça a liderança com sabedoria, aquariano. Tome atitudes, mas seja gentil ao mesmo tempo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista em conhecimento e valorize a sabedoria dos mais experientes, pisciano. Busque aprimoramento pessoal.