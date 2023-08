Signo 28/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia deste sábado (26/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sua habilidade de focar nos detalhes está aguçada hoje, mas é importante não levar isso ao extremo. Mantenha-se atento aos pensamentos excessivos. Busque oportunidades para desenvolver suas habilidades, mas lembre-se de estabelecer limites, pois o excesso pode ser prejudicial.

Touro (21/04 - 20/05)

Não queira resultados instantâneos. Seja forte! À medida que o dia avança, algumas pressões podem surgir. Pode haver dificuldade em escolher entre uma opção segura e uma mais arriscada. Tensões, suspeitas ou dúvidas podem surgir, tornando difícil relaxar com tantas preocupações. O foco também pode se desviar para áreas problemáticas, interrompendo o fluxo de pensamentos ou conversas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A Lua transita por seu setor de privacidade durante todo o dia, sugerindo que você pode beneficiar-se ao se retirar emocionalmente ou encontrar um momento de isolamento diante de situações desafiadoras ou competitivas. É prudente observar a tendência de exagerar, já que o risco agora é ceder à pressão mental. Encontrar o equilíbrio entre desligar a mente agitada pode ser um desafio, e a suspeita interna é algo com que você pode estar lutando. Para decisões mais significativas, é melhor esperar até que sua mente esteja mais clara.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você pode sentir uma tendência natural a se afastar de situações de alta pressão. A busca por metas que proporcionem felicidade ganha destaque. Entretanto, à medida que o dia avança, você pode se sentir um tanto cauteloso ou pressionado, o que poderia levar a mal-entendidos. Encontrar o equilíbrio para relaxar mais tarde hoje pode ser um desafio, mas é algo benéfico para você. O excesso de pensamentos provavelmente não resultará em muita realização, e a busca por motivações ocultas pode consumir mais energia do que vale a pena investir.

Leão (23/07 - 22/08)

Sua área profissional enfatiza seus sentimentos em relação ao trabalho e à sua reputação. Mas podem surgir tensões relacionadas ao trabalho, finanças ou negócios, afetando seu humor e seus objetivos. Esteja atento para não se envolver em excesso de pensamentos ou levar suas responsabilidades ao extremo, já que isso pode acumular estresse em excesso. Pressionar-se demais pode influenciar sua perspectiva de maneira negativa. As interações podem se tornar intensas rapidamente, devido a um desafiador trânsito de Mercúrio-Plutão. É importante evitar tirar conclusões precipitadas.

Virgem (23/08 - 22/09)

A energia emocional está voltada para o futuro e se manifesta de forma extrovertida, com a Lua transitando por sua nona casa solar durante todo o dia, intensificando essa tendência. Esteja atento a pensamentos suspeitos ou negativos. Sua mente pode estar trabalhando intensamente, mas talvez em excesso em certos momentos. Você pode entrar em uma conversa pensando que tem total controle, mas se as coisas não seguirem um determinado caminho, elas podem rapidamente se complicar com esse trânsito. Pode ser mais prudente adiar conversas ou apresentações importantes para um momento mais confiante e positivo. Redirecione a energia extra para pesquisar informações relevantes ou que promovam seus objetivos.

Libra (23/09 - 22/10)

A Lua transita por todo o dia em sua área de intimidade, o que traz um forte foco para suas prioridades emocionais, querido Libra. Você se sentirá inclinado a se aprofundar em todos os aspectos que envolvem sua vida. Este período é propício para encontrar motivação e se dedicar a projetos ou objetivos específicos, como interesses pessoais. É também um momento favorável para compartilhar sua sabedoria e oferecer ajuda aos outros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Uma questão envolvendo amizade que o está incomodando pode pesar em seus pensamentos. Pode haver um pouco de tensão se alguém trouxer à tona um problema que o deixa inseguro ou se você ficar com lacunas em suas informações. Mantenha seus sentimentos para si mesmo, evitando tirar conclusões precipitadas. As conversas podem tomar rumos imprevistos, e você pode estar interpretando uma situação ou pessoa de maneira negativa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Com a Lua transitando por sua área de trabalho e saúde durante todo o dia, Sagitário, você se encontra no estado de espírito certo para lidar com problemas. Você está mais sensível a desequilíbrios e imperfeições ao seu redor. Sua motivação está direcionada para encontrar soluções práticas e os trânsitos de hoje são favoráveis para uma melhor compreensão da situação.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Há uma forte energia para a amizade através de interesses intelectuais compartilhados e suas perspectivas únicas. Fique atento para não pensar demais nas coisas. Pode haver uma dose desnecessária de tensão em torno de opiniões pessoais. Tente não interpretar uma diferença de opinião como um ataque pessoal. Se isso acontecer, considere que pode haver mais profundidade emocional envolvida do que aparenta à superfície.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você está cheio de entusiasmo por interesses especiais hoje, caro aquariano, e é capaz de atrair novas pessoas para sua vida ou inspirar aquelas que já conhece a apreciar as coisas que o motivam. As energias do dia são propícias para resolver problemas, e você pode se encontrar abrindo sua mente para perspectivas que talvez não tenha considerado no passado. Há uma dose de excitação no âmbito mental hoje, tornando-o propenso à investigação, pesquisa e comunicações revigorantes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você é incentivado a se comunicar, fazer conexões e diversificar suas atividades. Um desafio menor pode trazer pressão mental. Embora Mercúrio esteja no seu setor de parcerias, melhorando sua capacidade de comunicar com os outros, o desafio do dia sugere cuidado com o excesso de análise. Expressar seus pensamentos é benéfico agora, mas evite ficar muito preso aos detalhes das palavras. Seu radar mental está em alta velocidade, mas pode ser que você esteja lendo demais em uma situação, mais do que é necessário ou saudável.