Signo 28/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (28/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Arianos, sua intensidade e determinação estão em alta. Tome cuidado para não tomar decisões precipitadas e impulsivas. Faça o que precisa ser feito de forma consciente.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurinos, suas emoções estão à flor da pele e você está mais comunicativo e voltado para os relacionamentos. Expresse-se, mas atenção para não agir movido pela carência.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos, é importante controlar a impulsividade e a ansiedade no seu dia a dia. O momento pede ponderação, mesmo diante de situações críticas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos, você está sedutor e carismático. Aproveite essa energia para ser sincero, mas evite cair na tendência ao drama.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos, estabeleçam um diálogo aberto e honesto dentro de casa. É fundamental se aproximar da família, respeitando o espaço de cada um.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginianos, vocês estão intensos e cheios de vontade de expressar o que está engasgado. Fale o que pensa, mas cuidado com palavras cortantes.

Libra (23/09 - 22/10)

Librianos, mantenham o foco. É importante crescer de forma consistente, não permitindo que a pressa atrapalhe seu caminho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpianos, vocês estão inspirados e magnéticos. Usem isso a seu favor, mas evitem agir de forma impulsiva em excesso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitarianos, é hora de investir na espiritualidade e utilizar seu sexto sentido de maneira sábia. Tenha uma boa noite de sono para manter sua mente descansada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricornianos, prestem atenção ao seu entorno e evitem pessoas e ambientes desgastantes. Pensem no futuro sem se afobar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquarianos, sejam estratégicos. É fundamental ter controle emocional e empatia para exercer a liderança de forma inteligente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Piscianos, dediquem um tempo para refletir. Valorizem o que é realmente importante para vocês e invistam em seus valores fundamentais.