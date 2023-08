Signo 25/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (25/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja receptivo às opiniões alheias, ariano. Ampliar conhecimentos e superar preconceitos são essenciais.

Touro (21/04 - 20/05)

Evite extremos, taurino. Supere desafios e explore novas possibilidades com coragem.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dê atenção à sua comunicação, geminiano. Ouça antes de falar e considere as consequências das palavras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Organize-se para evitar ansiedade, canceriano. Administre sua agenda com racionalidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Seu poder de convencimento é forte, leonino. Aproveite, mantendo os pés no chão.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preserve sua privacidade, virginiano. Valorize o que gosta, mas evite excessos de exposição.

Libra (23/09 - 22/10)

Equilíbrio fala e escuta, libriano. Seja moderado e cauteloso com suas palavras.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Planeje o futuro financeiro, escorpiano. Mantenha controle sobre seus recursos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Confie na intuição e cuide de si, sagitariano. Priorize seu bem-estar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esteja consciente do que ocorre ao redor, capricorniano. Cultive sua mente e espiritualidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Explore diversidade e conexões sociais, aquariano. Mantenha uma comunicação equilibrada.

Peixes (20/02 - 20/03)

Lidere com sabedoria e empatia, pisciano. Esteja próximo das pessoas, exercitando compaixão.