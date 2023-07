Signo 25/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (24/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Arianos estão cheios de intensidade e com muita vontade de fazer acontecer. Porém, é importante ir com calma para não acabar tomando decisões muito radicais.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurinos devem manter o diálogo e tomar cuidado com a tendência de querer impor a sua opinião em relação às dos outros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos precisam atuar em equipe e fazer as coisas com mais praticidade, conforme o céu indica.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos devem curtir o dia sem querer controlar demais as coisas. É preciso saber viver um dia de cada vez.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos devem dar atenção ao seu bem-estar emocional, pois é importante estar leve de coração para equilibrar as questões pessoais e íntimas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginianos precisam ser claros e assertivos na comunicação, já que o momento pede as palavras certas, na hora certa.

Libra (23/09 - 22/10)

Librianos devem equilibrar suas finanças e ter cuidado para não exagerar nos gastos. É hora de resolver o que for mais urgente, sem afobação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpianos devem usar a intuição para tomar decisões mais certeiras. É hora de seguir o coração, mas sem deixar de ser prático.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitarianos devem pegar leve, já que a semana está só começando. Procure dormir bem e organizar melhor a sua agenda.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricornianos devem ser seletivos em relação às pessoas e evitar entrar em confusões alheias. É hora de preservar as amizades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquarianos devem dar atenção à sua carreira e exercer a liderança sem exigir demais das pessoas. É importante estar aberto às necessidades dos outros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Piscianos devem estar abertos ao aprendizado contínuo, com mais atenção aos temas educacionais e intelectuais, de acordo com as indicações do céu.