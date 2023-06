Signo 25/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (25/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Neste dia, é aconselhável evitar se aprofundar nas questões superficiais. No entanto, você pode optar por dar um tempo temporário dos problemas e tirar uma pausa para não pensar demais.

Touro (21/04 - 20/05)

Você pode sentir um certo entusiasmo hoje, mas pode ser um desafio avançar rapidamente. Com diversas mudanças planetárias ocorrendo agora, tomar uma decisão definitiva não será simples.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Existe uma tendência de se sentir em um estado de incerteza. Embora você possa ser puxado em várias direções hoje, seria melhor reservar um tempo extra para fazer pausas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje há uma propensão a exagerar e negligenciar os detalhes essenciais. No entanto, é importante prestar atenção aos custos ocultos, tanto socialmente quanto financeiramente.

Leão (23/07 - 22/08)

Com trânsitos planetários vagamente incertos, pode ser tentador buscar a felicidade fora de si mesmo, mas é crucial lembrar que você a cria internamente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Embora haja um forte desejo de fazer algo novo e empolgante, você pode não ter energia suficiente para sustentá-lo.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um momento propício para considerar onde há vazamentos e drenagem de energia em sua vida. Se você estiver administrando mal sua energia ou absorvendo muita negatividade das pessoas ao seu redor, poderá sentir isso com mais intensidade hoje.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os trânsitos de hoje podem deixá-lo em um estado de incerteza. Evite permitir que as inconsistências dos outros esgotem sua própria energia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje, os trânsitos planetários envolvendo Júpiter podem despertar o desejo de ostentação, o que pode dominar se você não estiver atento a essa tendência. Procure controlar a inquietação para que possa desfrutar das vibrações e energias positivas ao seu redor.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Atividades reconfortantes e familiares irão melhorar seu humor com a mudança da Lua para o setor doméstico e familiar. Se você estiver se sentindo desequilibrado, talvez não esteja prestando atenção suficiente em áreas onde está perdendo energia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Existe uma tendência de se sentir em um estado de incerteza. No entanto, também é um momento em que se torna evidente quando você excedeu seus limites. Busque encontrar um melhor equilíbrio tomando medidas para evitar sobrecarregar-se tanto fisicamente quanto mentalmente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje você pode se sentir um pouco disperso em alguns momentos. As distrações podem estar mais presentes ou você pode estar mais sensível a elas. Se você tem se exigido muito recentemente, é provável que sinta um certo esgotamento.