Signo 23/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (23/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite o fim de semana para descansar, mas também planejado, ariano. Areje a mente e pense no futuro.

Touro (21/04 - 20/05)

Expanda seus horizontes culturais e intelectuais, taurino. É hora de pensar em como você pode se desenvolver.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Valorize as pessoas que acrescentam conhecimento à sua vida, geminiano. Aproveite o tempo livre para manter conversas profundas.

Câncer (21/06 - 22/07)

O céu inspira encontros e até a sedução neste fim de semana, canceriano. Apenas tenha cuidado para não cobrar demais dos outros.

Leão (23/07 - 22/08)

Equilibre sua agenda para estar com as pessoas importantes, leonino. Faça programas simples e divertidos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide de si mesmo, virginiano. O astral pede equilíbrio, investindo em sua saúde e atividades leves e lúdicas.

Libra (23/09 - 22/10)

Receba o Sol em seu signo em grande estilo, libriano. Aproveite o fim de semana com pessoas íntimas e queridas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O astral favorece a introspecção, escorpiano. Cuide-se para estar mais próximo de si mesmo e de pessoas que combinam com você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Circule e conheça pessoas, sagitariano. O céu favorece conversas animadas e trocas bem humoradas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Divirta-se com simplicidade, capricorniano. Priorize coisas simples e fáceis de colocar na prática.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cheio de energia e intuição aguçada, aproveite para elevar sua autoestima, aquariano. Faça algo que mantenha a temperatura elevada.

Peixes (20/02 - 20/03)

O astral ajuda a descansar e cuidar de sua saúde mental, pisciano. Procure dormir bem e preste atenção em seus sonhos.