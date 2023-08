Signo 23/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (23/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

.O dia traz vantagens para resolver questões pendentes, ariano. Busque a companhia de pessoas próximas e fiquem.

Touro (21/04 - 20/05)

Encontre equilíbrio, taurino. Mantenha uma abordagem nas relações harmoniosas para encontrar soluções práticas em sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Evite dispersão, geminiano. O dia pede concentração e disciplina para lidar com desafios constantes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tire um tempo para atividades simples e prazerosas, canceriano. Mesmo com uma agenda cheia, reserve um momento para si mesmo.

Leão (23/07 - 22/08)

Não negligencie assuntos familiares, leonino. Dê atenção às pessoas próximas e às questões relacionadas à rotina familiar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja cauteloso ao se expressar, virginiano. Escolha suas palavras com tato, pois o dia pede sensibilidade nas comunicações.

Libra (23/09 - 22/10)

Priorize o que é realmente importante, libriano. Não perde tempo com projetos que não têm potencial para crescer.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sinta a energia que o impulsiona, escorpiano. Utilize-a a seu favor, mas não deixe de cuidar de si mesmo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja atento aos sinais e intuições, sagitariano. O momento é sensível e favorece a percepção do ambiente ao seu redor.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mantenha um olho no futuro, mas não ignore o presente, capricorniano. Planeje grande, mantendo os pés no chão.

Aquário (21/01 - 19/02)

Use sua liderança com sabedoria, aquariano. Sua aura magnética está forte, então seja honesto e responsável com os outros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Evite debates infrutíferos, pisciano. Seja flexível em suas opiniões e esteja aberto a trocas intelectuais produtivas.