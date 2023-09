Signo 22/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (22/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O clima está cheio de energia e movimento para você, ariano. Apenas tenha cautela com decisões impulsivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, considere ouvir mais atentamente. Ser espontâneo é importante, mas tenha cuidado com palavras demasiadamente diretas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se, geminiano. A organização é fundamental para lidar com questões práticas importantes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja autêntico e confie em seus instintos, canceriano. Este é o momento de prestar atenção ao seu entorno e aumentar a autoconfiança.

Leão (23/07 - 22/08)

Reserve um tempo para sua privacidade, leonino. Cuide das questões internas e evite desequilíbrios emocionais.

Virgem (23/08 - 22/09)

Pese suas palavras e aja estrategicamente, virginiano. A hora é de fazer contatos produtivos e agir com timing.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja econômico com seus recursos e evite desperdiçar energia, libriano. Administre cuidadosamente o que possui.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Siga sua intuição, escorpiano. Use-a a seu favor para agir de forma direta e instintiva.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Priorize seu bem-estar emocional, sagitariano. É hora de cuidar de sua saúde de maneira abrangente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mantenha conversas com todos, mas não se abra demais, capricorniano. Seja realista em relação às pessoas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Planeje seus passos e ações, aquariano. O momento exige mais estratégia e responsabilidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja aberto para aprender e refletir, pisciano. Aproveite a oportunidade de aprender com pessoas mais experientes.