Signo 22/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (22/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O emocional continua em destaque, pedindo que você se aprofunde nas dores e feridas do passado. O foco é finalizá-las. Aproveite esse mergulho em si mesmo para fazer as mudanças que deseja. Lembre-se de que você é como um diamante a ser lapidado, revelando todo o seu brilho e potencial.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom tempo para refletir sobre suas relações e sua criança interior. É um período importante para examinar as experiências e valores aprendidos com sua família de base e como isso afeta suas crenças e molda sua realidade atual.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Reconectar-se com sua intuição e traga à tona suas melhores qualidades, mostrando seu brilho e força. Além disso, não deixe sua intuição de lado e reflita sobre suas melhores qualidades, princípios e valores.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje a sua criança interior precisa para se sentir acolhida e amada. Agora é a hora de se libertar do que te limita e deixar para trás o que não serve mais. À medida que fizer isso, estará se abrindo para o futuro.

Leão (23/07 - 22/08)

Libere sua riqueza interior para o mundo. Saia do aspecto mental e emocional e parta para a ação! É hora de definir seus objetivos, criar um plano de ação e caminhar na direção à realização das suas metas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você possui sabedoria para concretizar suas ideias, e agora é o momento de acessar esse conhecimento e colocá-lo em prática. É importante assumir responsabilidades para promover as mudanças que desejam, conectar-se à espiritualidade e permitir-se receber intuições e entendimentos superiores.

Libra (23/09 - 22/10)

Reveja suas tarefas, afazeres e gerenciamento do dia a dia para fazer ajustes, se necessário. Esse é um período para ser mais prático e eficiente, atendendo a todas as demandas nas áreas financeira, profissional, familiar e de saúde.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A organização é essencial para que a vida fique mais harmônica e para dar conta das tarefas sem se sentir sobrecarregado. Pare de procrastinar e dedique-se exclusivamente às demandas que são realmente suas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

As relações familiares eram flexíveis e diplomáticas para lidar com conflitos e obstáculos na comunicação. Pode ser necessário deixar o ego de lado e se adequar às mudanças que estão prestes a acontecer. Confie que o melhor está por vir, e mantenha-se aberto para novas experiências e aprendizados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tempo favorável para expressar o grande potencial que existe em você, esperando para florescer e ser revelado. Pode ser um talento, habilidade ou uma escolha que demonstrará grande poder e força.

Aquário (21/01 - 19/02)

Energia de ação e impulsão, é hora de usar os conhecimentos que você vem adquirindo há muito tempo de forma prática e determinada. Mostre seu brilho e não tenha medo de se destacar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Volte sua atenção e dedicação para o que você deseja e determine seus objetivos para colocá-los em prática. É um momento conduzido para sua vida com responsabilidade e atenção, assim como se conduz um veículo. Conecte-se à espiritualidade para reaceder a sua chama interior e iluminar seu caminho.