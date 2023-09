Signo 21/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (21/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Busque aventuras, ariano. Planeje e avalie os riscos, mas não deixe de se permitir novas experiências.

Touro (21/04 - 20/05)

Se deseja mudanças ao seu redor, comece por mudar a si mesmo, taurino. Vire páginas com consciência.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dedique tempo e atenção às pessoas, geminiano. É hora de cultivar parcerias e companhias positivas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Saiba trabalhar em equipe, canceriano. Mantenha-se perto de quem contribui para o seu bom humor diário.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja autêntico, mas evite ser excessivamente dominante, leonino. Cuide para não parecer impositivo.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento é propício para transformações internas, virginiano. Preste atenção às pessoas próximas a você.

Libra (23/09 - 22/10)

Organize seus pensamentos e comunique-se de forma equilibrada, libriano. Faça contatos e valorize as trocas de experiências.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize suas finanças para atingir seus objetivos, escorpiano. Seja sistemático e ambicioso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide de sua aparência e saúde para aumentar sua autoconfiança, sagitariano. Sinta-se bem consigo mesmo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Explore sua espiritualidade e sentimentos profundos, capricorniano. Valorize as sutilezas da vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Valorize amizades e relacionamentos significativos, aquariano. Qualidade supera quantidade em suas relações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dedique-se à carreira e relacione-se com pessoas de autoridade, pisciano. Gerencie sua energia pessoal com sabedoria.