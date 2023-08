Signo 21/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (21/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sua empolgação e energia estão em alta, ariano. Aproveite esse momento para cuidar da sua saúde de maneira abrangente.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique algum tempo a si mesmo, taurino. Mantenha o bom humor e desfrute de pequenos prazeres que cultivem o seu bem-estar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize seu cuidado e mantenha a serenidade, geminiano. Mesmo com um dia agitado, reserve um tempo para suas necessidades pessoais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Com a mente cheia de ideias, cuidado para não se dispersar, canceriano. Mantenha o foco e a concentração.

Leão (23/07 - 22/08)

Busque atividades prazerosas sem gastar muito, leonino. Este momento pede atenção às finanças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dedique-se a si mesmo e cuide da sua aparência, virginiano. Fortaleça sua autoconfiança.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo após uma semana cansativa, mantenha o ânimo alto, libriano. Cuide da espiritualidade e da sua energia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Apesar dos planos, mantenha o foco no presente, escorpiano. Evite se perder em pensamentos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mostre sua liderança com sabedoria e carisma, sagitariano. Aproveite para demonstrar seus talentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esteja disposto a considerar diferentes pontos de vista, capricorniano. Expanda seus horizontes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Compartilhe suas questões pessoais com confiança, aquariano. Aproveite o que precisa ser renovado e mantido.

Peixes (20/02 - 20/03)

Estabeleça boas parcerias e valorize as ideias positivas, pisciano. Abra-se para trocas produtivas.