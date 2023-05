Signo 21/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (21/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite as oportunidades que incentivam conversas estimulantes, ariano. Com toda a sua energia, é importante compartilhá-la em diálogos produtivos.

Touro (21/04 - 20/05)

Evite desperdiçar tempo e energia, taurino. Foque sua capacidade de concentração no que realmente vale a pena.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Receba o Sol em seu signo, geminiano. É hora de uma renovação completa, abrindo espaço para o novo ciclo que se inicia.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tenha cuidado com o excesso de pensamentos, canceriano. Invista em seu bem-estar, permitindo descanso para a mente.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja rodeado de boas companhias e amigos que acrescentam, leonino. É momento de dar atenção àqueles que têm algo novo para ensinar a você.

Virgem (23/08 - 22/09)

Planeje-se, virginiano. Aproveite o fim de semana para refletir sobre o futuro.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista em atividades culturais e leituras enriquecedoras, libriano. O céu pede mais tempo para nutrir sua mente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Transforme-se e cresça, escorpiano. O céu está ao seu lado para identificar a força que existe dentro de você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Posicione-se em suas relações, sagitariano. É importante expressar suas preferências para nutrir boas parcerias.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o fim de semana para organizar sua vida, capricorniano. É um bom momento para cuidar da saúde e da rotina.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seduza, aquariano. O fim de semana o ajuda a conquistar, agindo à sua maneira, sem medo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê atenção às suas questões internas, pisciano. O descanso semanal é uma oportunidade para cuidar da casa e da família.