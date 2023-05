Signo 19/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (19/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Transformações e mudanças no ambiente social ou na equipe estarão acompanhadas de planos de expansão financeira. É hora de saldar dívidas, deixar o passado para trás e construir bases materiais e afetivas mais sólidas para o futuro.

Touro (21/04 - 20/05)

Apesar das pressões causadas pelo aumento de despesas, esta fase será de recuperação. Esteja aberto a novas oportunidades que surgirão por meio de modelos diferentes de negócios.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A passagem de Júpiter pelo seu signo trará descobertas de vocação e mudanças na carreira. Prepare-se para planos de expansão e um cenário promissor no futuro.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você contará com maior poder de comunicação, carisma e alto astral, o que abrirá novos caminhos em sua vida. É hora de se reinventar e promover uma verdadeira revolução pessoal. Invista nos estudos para alcançar seus objetivos.

Leão (23/07 - 22/08)

Nesta fase, você terá sonhos reveladores e uma conexão profunda com a espiritualidade. O autoconhecimento e a transformação de antigas crenças serão marcantes, encerrando um ciclo e abrindo espaço para novas atividades e experiências.

Virgem (23/08 - 22/09)

Algo maior se desenhará no seu futuro, apontando para uma missão especial no mundo. Reavalie seus valores com uma amizade próxima e reformule seus planos.

Libra (23/09 - 22/10)

Aprofunde suas amizades e mergulhe de cabeça em um novo grupo social. Este é o momento de promover as mudanças desejadas em seu estilo de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia trará revelações, encontros motivadores e decisões importantes. Planeje uma viagem com amigos e fortaleça relações significativas em sua vida. Formalizações trarão segurança nessa fase de definições sobre o futuro e projetos de vida. Foque em fortalecer sua reputação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Grandes mudanças podem ocorrer em sua carreira e nos planos para o futuro. Esteja preparado para reformulações importantes que podem alterar rumos e revelar novos caminhos. Assuma seu poder, faça escolhas inovadoras e transforme padrões antigos de relacionamento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A palavra de ordem é inovação. Aumente sua exposição, conquiste popularidade e prestígio profissional. O sucesso está à sua espera.

Aquário (21/01 - 19/02)

Mudanças na rotina e no ambiente de trabalho abrirão espaço para uma vida mais plena. Uma proposta estimulante de longe acelerará suas decisões e dará uma nova direção à sua vida. Entre para um grupo inspirador e faça a diferença.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia trará projeção, encontros com pessoas influentes, conexões com autoridades e resoluções jurídicas e de documentação. Esteja aberto a novas experiências!