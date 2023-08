Signo 18/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (18/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia traz produtividade e atividades intensas, áries. Enfrente a agenda movimentada com otimismo.

Touro (21/04 - 20/05)

Divirta-se, mesmo com as tarefas pendentes, taurino. Cuidado para não se isolar excessivamente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dedique-se à sua introspecção, geminiano. O momento pede foco na intimidade, apesar das demandas cotidianas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Com a mente ágil, é hora de organizar ideias, canceriano. Troque experiências através de conversas.

Leão (23/07 - 22/08)

Dê forma aos seus projetos, leonino. Concentre recursos e energia no que faz sentido para você.

Virgem (23/08 - 22/09)

Siga sua intuição e conecte-se com o universo, virginiano. Priorize o bem-estar físico.

Libra (23/09 - 22/10)

Descanse bem e mantenha a mente tranquila, libriano. Cuide de si mesmo com atenção.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Apesar das preocupações com o futuro, cuide de si, escorpiano. Mantenha os pés no chão.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Assuma responsabilidades e cresça de maneira sólida, sagitariano. Busque conquistas consistentes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esteja aberto para aprender e experimentar, capricorniano. É hora de desenvolver-se.

Aquário (21/01 - 19/02)

Conecte-se com pessoas próximas e cultive parcerias íntimas, aquariano. Fortaleça vínculos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Atue em conjunto, pisciano. Dialogue, expresse sentimentos e abra-se para conexões significativas.