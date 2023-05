Signo 17/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (17/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Mágoas antigas poderão finalmente ser resolvidas. O dia trará oportunidades de cura, empatia e compaixão. É hora de deixar para trás ressentimentos antigos, limpar o passado e começar uma nova fase na vida familiar.

Touro (21/04 - 20/05)

Amplie seus contatos, estabeleça novas conexões e conte com orientações valiosas de amigos experientes. Seus objetivos estarão mais definidos. É hora de iniciar um novo ciclo!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Atividades em grupo receberão um impulso extra hoje. Motive a equipe, resolva diferenças com colegas e planeje os próximos passos na carreira. Um acontecimento do destino surgirá nesta fase e impulsionará um novo empreendimento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Organizar as coisas trará benefícios para a alma. Além disso, espere uma melhora na administração financeira e bons negócios. Projetos relacionados à casa, decisões sobre moradia ou pendências terão progresso positivo.

Leão (23/07 - 22/08)

Momento de acolhimento através de terapia, práticas espirituais ou contato com a natureza. Aumente a conexão com sua força interior e afaste emoções negativas. Sincronicidades, coincidências e empatia marcarão os encontros e interações de hoje.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mudanças internas estão ocorrendo rapidamente. Finalize um ciclo prolongado e renove seus sentimentos. Estabilidade e segurança estão à frente!

Libra (23/09 - 22/10)

O dia trará projeção profissional e popularidade. Os caminhos estarão abertos para você exercer seus talentos, alavancar sua carreira e conquistar maior prestígio. Brilhe, surpreenda e consolide sua posição em um novo grupo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Planejar uma viagem com amigos será uma ótima ideia, então faça planos com antecedência para garantir boas condições. Cuidados estéticos e corporais revelarão sua beleza natural. Invista na sua imagem!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Chegou a hora de aumentar a exposição, compartilhar conhecimentos e brilhar publicamente. O dia trará convites prestigiosos, alto astral e maior participação social. Abra um novo caminho na carreira e amplie seus horizontes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Encontros encantadores em viagens ou eventos despertarão o desejo de mudanças. Compartilhe confidências com uma amizade especial. O dia trará revelações instigantes e surpresas agradáveis que tocarão o coração.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você terá a oportunidade de alcançar metas mais elevadas, abraçar sua missão e fazer a diferença no mundo. Os caminhos para o futuro estarão mais iluminados. Concretize as mudanças desejadas!

Peixes (20/02 - 20/03)

Explore um novo ambiente e abra a mente. Quebre a rotina e desfrute de momentos de liberdade, trazendo um sabor de aventura à vida. Pense grande e sonhe alto!