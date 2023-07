Signo 16/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (16/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O fim de semana será intenso e introspectivo para você, ariano. Aproveite para se aproximar das pessoas mais íntimas e com quem você se sente à vontade para se abrir oficial.

Touro (21/04 - 20/05)

Antes de se expor, taurino, preste atenção aos detalhes. É importante expressar o que você sente, mas faça isso quando se sentir seguro o suficiente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Evite gastos supérfluos, geminiano. Saiba onde e como investir o seu dinheiro, valorizando o que realmente é uma prioridade.

Câncer (21/06 - 22/07)

O céu traz muita profundidade e oportunidades de renovação, canceriano. Fique atento aos sinais do universo, pois eles podem ser guias para um renascimento interno.

Leão (23/07 - 22/08)

Procure descansar a mente e ter uma boa noite de sono, leonino. Evite o excesso de pensamentos, buscando cultivar a paz e a espiritualidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cultive boas amizades e se cerque de pessoas sinceras, virginiano. Aproveite para ouvir e ser ouvido em igual medida.

Libra (23/09 - 22/10)

Organize-se por completo para o que está por vir, libriano. O céu está favorecendo a quebra de padrões repetitivos, preparando-o para um crescimento futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Invista em boas leituras e programas culturais, escorpiano. Você é reflexivo e filosófico, portanto aproveite para expandir seus horizontes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Observe as entrelinhas e valorize parcerias mais profundas, sagitariano. O céu está proporcionando oportunidades para virar páginas com a ajuda daquelas que estão mais próximas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Busque equilíbrio, capricorniano. O céu pede mais diálogo e conversas sábias na companhia daqueles que você mais aprecia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide da sua saúde e da sua rotina, aquariano. Invista seu tempo em atividades leves, evitando excessos de qualquer natureza.

Peixes (20/02 - 20/03)

Divirta-se, pisciano. É hora de se expressar e ser mais autêntico. O céu traz inspiração e um toque de sedução. Aproveite!