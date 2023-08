Signo 14/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (14/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você pode se sentir mais motivado a realizar seus projetos e metas. Aproveite a energia positiva para se comunicar bem e resolver pendências. Cuidado com a impulsividade e a agressividade

Touro (21/04 - 20/05)

Você pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro ou melhorar sua situação financeira. Seja prudente e não gaste mais do que pode. Valorize o que você tem e o que conquistou

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você pode estar mais criativo e curioso, buscando novas informações e aprendizados. Use sua inteligência e versatilidade para se adaptar às mudanças. Evite a dispersão e a superficialidade

Câncer (21/06 - 22/07)

Você pode estar mais sensível e emotivo, precisando de um tempo para si mesmo. Cuide do seu bem-estar emocional e espiritual. Não se deixe abalar por situações negativas ou pessoas tóxicas

Leão (23/07 - 22/08)

Você pode estar mais confiante e generoso, querendo se divertir e se expressar. Busque atividades que te deem prazer e alegria. Compartilhe seu brilho e sua simpatia com as pessoas que ama.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você pode estar mais organizado e detalhista, querendo colocar ordem na sua vida. Aproveite para fazer uma limpeza, uma revisão ou um planejamento. Não seja perfeccionista ou crítico demais

Libra (23/09 - 22/10)

Você pode estar mais sociável e diplomático, buscando harmonia e equilíbrio nas suas relações. Seja gentil e cooperativo com os outros, mas não se esqueça de si mesmo. Evite a indecisão e a dependência

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você pode estar mais intenso e profundo, querendo ir além das aparências. Use sua intuição e sua força de vontade para transformar o que não te serve mais. Cuidado com o ciúme e o controle

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você pode estar mais otimista e aventureiro, querendo ampliar seus horizontes. Busque conhecimentos que te façam crescer e evoluir. Seja sincero e honesto, mas não ofenda os outro

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você pode estar mais responsável e determinado, querendo alcançar seus objetivos. Seja persistente e disciplinado, mas não se sobrecarregue. Reconheça seus limites e suas necessidades

Aquário (21/01 - 19/02)

Você pode estar mais inovador e original, querendo fazer a diferença no mundo. Use sua criatividade e sua liberdade para expressar suas ideias. Respeite as diferenças e as opiniões alheias

Peixes (20/02 - 20/03)

Você pode estar mais sonhador e inspirado, querendo viver suas fantasias. Use sua imaginação e sua sensibilidade para criar algo belo. Não se iluda ou se engane com falsas promessas