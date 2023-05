Signo 14/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (14/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de se recolher e se preparar para um novo ciclo. Antes disso, porém, é importante resolver pendências e limpar o terreno. Organize seu território.

Touro (21/04 - 20/05)

A boa comunicação nos relacionamentos é essencial para alcançar realizações neste dia. Procure pessoas com quem precise ter conversas importantes.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Um dia de muito trabalho e responsabilidades. No entanto, fique atento às oportunidades que surgem em sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você se envolve demais com seus próprios sentimentos e pensamentos, deixando de dar atenção ao que a realidade está a lhe mostrar. Tire os olhos de seu próprio umbigo.

Leão (23/07 - 22/08)

Recolha-se para ganhar impulso em um novo ciclo de vida. Porém, esse recolhimento requer resolver questões do passado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Colha bons resultados no trabalho e nos relacionamentos. Hoje, você pode se envolver em diversas atividades. Mas esteja preparado para um momento de reflexão.

Libra (23/09 - 22/10)

Desfrute dos resultados positivos no trabalho e nas atividades produtivas. Em breve, será necessário compartilhar esses recursos com a participação social e as pessoas ao seu redor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque novas soluções para a sua vida, pois agora parece ser mais possível. Trabalhe para renovar seu trabalho.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Momento de resolver questões e limpar o terreno para o início de novas situações. Os estudos e a atividade intelectual serão estimulados daqui em diante.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Acerte as questões nos relacionamentos, pois eles estão prestes a se aprofundar significativamente. Boas conversas hoje serão uma preparação adequada.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará ocupado com várias obrigações e trabalhará mais do que o habitual neste sábado. No entanto, os eventos principais ocorrerão no campo das relações e parcerias.

Peixes (20/02 - 20/03)

Os sentimentos amorosos estão intensificados, e você experimenta uma mistura de alegria e apreensão. Analise o que realmente se encaixa na sua rotina de vida.