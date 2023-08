Signo 11/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (11/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Reduza o excesso de palavras e pensamentos, arianos. Evite ser consumido pela ansiedade, adotando uma abordagem mais calma.

Touro (21/04 - 20/05)

Avalie suas prioridades e faça melhor uso dos recursos, taurinos. Economize e faça seu dinheiro render mais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Confie em sua intuição, geminianos. Evite desgastes desnecessários e preserve sua energia.

Câncer (21/06 - 22/07)

Priorize um sono tranquilo, cancerianos. Uma mente serena ajuda a clarear seus objetivos.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja observador e econômico nas palavras, leoninos. Colabore em grupo e aproveite boa companhia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Planeje com antecipado, virginianos. Organize suas prioridades e evite se apressar para cuidar de sua carreira.

Libra (23/09 - 22/10)

Demonstre flexibilidade, librianos. Receba dicas e opiniões que podem beneficiar seu futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Use sua sensibilidade e fale menos, escorpianos. Foque no essencial e concentre-se no que importa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja ponderado e empático, sagitarianos. Invista no diálogo e compreenda as motivações dos outros.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja meticuloso e organizado, capricornianos. Priorize o que é importante em sua vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja autêntico sem parecer individualista, aquarianos. Use seu carisma de forma sábia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Valorize momentos introspectivos e preserve sua privacidade, piscianos. Mantenha a descrição em suas ações.