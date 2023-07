Signo 11/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (11/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tenha senso de prioridade, ariano. É essencial compreender quais tarefas devem ser realizadas antes e com maior dedicação, a fim de colocar tudo em ordem.

Touro (21/04 - 20/05)

Aplique o melhor de si em suas ações e projetos, taurino. Utilize sua intuição e sensibilidade para abordar as situações com delicadeza.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento aos seus sonhos e aos recados do seu inconsciente, geminiano. Além disso, invista no seu bem-estar de maneira abrangente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Respeite a diversidade e a variedade de pessoas, estilos e opiniões, canceriano. É necessário ter flexibilidade para lidar com tantas demandas.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de planejar, leonino. Demonstre suas habilidades, seja amigável com todos e colha os frutos do seu carisma elevado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure coletar várias opiniões antes de expressar sua visão pessoal sobre algo, virginiano. Além disso, busque aprender com as pessoas ao seu redor.

Libra (23/09 - 22/10)

Chegou o momento de discernir, separar o que é importante e mudar as coisas do seu jeito, libriano. Tenha mais senso de prioridade para abrir mão do que não é mais útil.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mantenha o equilíbrio e não deixe de ouvir as pessoas ao seu redor, escorpiano. É importante fazer parcerias e estar com pessoas que combinam efetivamente com você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Organize-se, sagitariano. O dia favorece o trabalho em equipe e a união de pessoas em busca de um objetivo comum.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o seu dia, mesmo que a rotina seja exigente, capricorniano. O céu sugere que você seja menos rígido consigo mesmo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Personalize sua casa e sua intimidade do seu jeito, aquariano. É importante deixar sua marca pessoal nas mínimas coisas da sua vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Preste atenção ao seu entorno antes de agir impulsivamente, pisciano. Esteja com a mente aberta para tomar as melhores decisões.