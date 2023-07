Signo 10/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (10/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você enfrentará a necessidade de confrontar dores e feridas do passado que ainda não cicatrizaram. Este é um momento propício para atribuir novos significados a situações vivenciadas na infância, as quais ainda causam sofrimento até os dias atuais. Busque autoconhecimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Será essencial reservar momentos de recolhimento e silêncio, a fim de cuidar da energia sensível dos taurinos. É importante estar atento às reações impulsivas nos relacionamentos próximos, pois elas podem gerar tensões e até mesmo rompimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Conversas aparentemente inofensivas no ambiente familiar podem desencadear feridas e dores emocionais. Quanto à rotina, espera-se que haja uma demanda ainda maior por movimento ao longo da semana.

Câncer (21/06 - 22/07)

Após um período em que o brilho pessoal esteve em evidência com a presença do Sol no signo de Câncer, nesta semana, desafios surgirão. Poderá haver o encontro com aspectos mais sombrios de si mesmo, trazendo à tona dores e reflexões sobre a própria identidade e os desejos para o futuro. Encare essa situação como uma oportunidade de transformação, sem agir de forma radical.

Leão (23/07 - 22/08)

Esta é uma nova fase nas relações íntimas, familiares e com seu lar, buscando maior harmonia. No entanto, é provável que surjam conflitos, emoções intensas e sentimentos de carência. Recomenda-se cuidar das emoções e ser flexível nas opiniões, abrindo-se para o diálogo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Este é um período de introspecção e conclusões na vida. É possível que as emoções sejam vivenciadas de maneira mais intensa, o que pode levar a ações impulsivas. Apesar de ser um bom momento para encerrar ciclos e abandonar definitivamente aquilo que não se deseja mais, é importante ter cautela com tendências radicais.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuidado com o emicional e a tendência de isolamento. Esta semana poderá haver uma sensação de desânimo, aumentando a vontade de se isolar. É importante ter cautela em relação às conquistas já obtidas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Semana de confrontos com uma mistura de força interior para alcançar seus objetivos e inseguranças, medos e traumas que trarão instabilidade emocional. É importante estar atento à possibilidade de pessoas manipuladoras cruzarem seu caminho.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Chegou o momento de iluminar suas conquistas e ver os resultados de seus esforços. Será uma fase crucial em sua vida profissional, com possibilidade de reconhecimento por parte de superiores ou pessoas que você admira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Essa é uma fase que pode trazer à tona situações dolorosas e traumáticas memórias pelas quais você já passou, mas com a oportunidade de ressignificá-las, graças à sua maturidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você está entrando em uma fase de crescimento e expansão, repleta de otimismo e oportunidades para se conectar com sua verdade interior. No entanto, também estará em contato com suas dores e sombras. Mantenha o otimismo necessário para compreender como cada experiência vivida foi importante para a sua evolução.

Peixes (20/02 - 20/03)

Apesar dos desafios, esse período é fundamental para liberar espaço para o novo. Você pode se deparar com bloqueios que impedem a realização de seus sonhos, mas também são convites para agir de forma mais madura, cautelosa e consciente.