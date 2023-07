Signo 09/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (09/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Este domingo será marcado por reconciliações amorosas e muitas alegrias, áries. No entanto, lembre-se de que, às vezes, seu temperamento impulsivo pode resultar em momentos difíceis. Aprenda a ser mais tolerante com aqueles que te amam.

Touro (21/04 - 20/05)

Será um domingo agitado, com muitas possibiidades de lazer. Em breve, você terá a oportunidade de fazer uma viagem para descansar melhor. Fique atento, pois há um amor altamente compatível que pode entrar em sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Prepare-se para três dias de mudanças radicais em sua personalidade. Tenha cuidado ao expressar sua opinião, lembre-se - gemininano- de que nem todos a receberão da melhor maneira.

Câncer (21/06 - 22/07)

Prepare-se para festas e comemorações, canceriano. A sorte estará ao seu lado e é recomendado que você se vista com cores vivas e use perfume para atrair boas energias financeiras.

Leão (23/07 - 22/08)

Neste domingo, saia de casa para curar sua mente de situações que estão além do seu controle e permita-se relaxar. Vale deixar as coisas fluírem para que não causem danos. Haverá uma oportunidade positiva de trabalhar por conta própria e começar aquele negócio que você tanto deseja.

Virgem (23/08 - 22/09)

Lembre-se, virginiano, de buscar o bem-estar e a abundância financeira. Agora é a sua hora de alcançá-lo. Esvazie sua mente de pensamentos negativos. Só evite comprar itens desnecessários.

Libra (23/09 - 22/10)

Esses três dias serão repletos de abundância e surpresas agradáveis. Um amor do passado pode retornar, e é importante lembrar que seu signo tende a ser controlador nos relacionamentos. Portanto, relaxe e aproveite o momento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Continue cuidando da sua saúde física, emocional e mental. Uma nova oportunidade de negócio surgirá, e você encontrará alguém compatível para um compromisso sério. Uma viagem está no horizonte, mas tenha cuidado com seus gastos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É hora de purificar o negativo que o cerca e deixar ressentimentos para trás, especialmente no âmbito amoroso. Lembre-se de que você tende a ser teimoso em relacionamentos que não dão certo, portanto, tomar decisões definitivas pode ser melhor para o seu crescimento pessoal.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricorniano, os astros indicam que válido compreender que seu parceiro deve estar com você por amor, não por interesse. Procure pessoas mais compatíveis com seus ideais de vida. Também pode surgir um convite para uma viagem.

Aquário (21/01 - 19/02)

Sua energia positiva estará em ascensão. É hora de colocar em prática tudo o que deseja para o seu bem-estar. Busque se reinventar em todas as áreas da sua vida para ter uma atitude mais positiva e um desempenho aprimorado no trabalho.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mantenha a paz com todos ao seu redor e confie em sua intuição. Esteja atento a um convite que pode surgir. Além disso, tome cuidado com problemas de infecção de pele. No amor, você continuará desfrutando de estabilidade com seu parceiro, e os solteiros podem conhecer alguém especial.