Signo 08/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (08/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É o momento propício para revisar e resolver questões materiais, ariano. Pratique o desapego e encare a virada de página de maneira pragmática.

Touro (21/04 - 20/05)

A sensibilidade marca seu astral, taurino. Abra-se ao novo, deixando para trás padrões sem recepção.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento ao seu entorno, geminiano. Use sua intuição para discernir situações que realmente merecem sua atenção.

Câncer (21/06 - 22/07)

Evite palavras duras ou tendências reveladas, canceriano. Observe as reações das pessoas antes de se expor.

Leão (23/07 - 22/08)

Cultive relações positivas com figuras de liderança, leonino. Aprimore suas habilidades sociais com descrição.

Virgem (23/08 - 22/09)

Liberte-se de ideias que não agregam novas perspectivas a problemas antigos, virginiano. Seja flexível e aprenda com os outros.

Libra (23/09 - 22/10)

Troque ideias e esteja aberto a novas formas de diálogo e interação, libriano. Desenvolva amizades e parcerias valiosas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque equilíbrio, escorpiano. Aborde as pessoas ao seu redor de maneira justa e ponderada.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mantenha uma rotina organizada, sagitariano. Sua sensibilidade é mais acentuada, então mantenha os pés no chão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Expressar suas ideias é importante, capricorniano. Aborde as pessoas com tato, mostrando suas melhores qualidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Período de introspecção, aquariano. Lembre-se de seguir sua intuição em momentos oportunos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize seus pensamentos e evite exageros dramáticos, pisciano. Saiba expressar seus desejos para contar com apoio relevante ao seu lado.