Signo 07/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (07/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Prepare-se para mudanças repentinas e manifestações em sua vida, perspectiva um olhar amplo e coletivo. O processo pode ferir o ego e gerar resistência, aumentando a tensão.

Touro (21/04 - 20/05)

Use a criatividade e abra-se para o novo, essencial para o crescimento. Cuide da rotina seguida, evitando o excesso de tarefas que podem afetar sua saúde.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Após conexão com família e passado, é hora de se conectar consigo mesmo e com alegria. Desenvolva a autoestima. Situações inesperadas podem abalar a autoconfiança, gerando conflitos entre vontades e necessidade de visão ampla. A criatividade será a chave para superar o estresse.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tendência a movimentos, vontade de conhecer novos lugares e pessoas. Controle-se para não se envolver em muitas atividades e gerar tensão. No ambiente familiar, conflitos e desafios podem surgir. Práticas espirituais e artísticas ajudam a amenizar.

Leão (23/07 - 22/08)

Após período movimentado, recolha-se e ilumine questões familiares e do passado, buscando o equilíbrio. A auto-observação é importante para evitar conflitos e desafios causados ​​pelo ego e competitividade. Aja com maturidade e evite ilusões.

Virgem (23/08 - 22/09)

Vitalidade alta, mas imprevistos podem abalar controle e imagem. Olhe de forma coletiva para compreender a lição do momento e encontrar a harmonia. Cuidado com mente seguidos e distrações em relacionamentos importantes.

Libra (23/09 - 22/10)

Semana de alta vitalidade e força para buscar desejos, mas também sensibilidade energética e tendência a ações precipitadas por ilusões. Cuide da energia, inicie práticas espirituais e foque no autoconhecimento para encerrar e abrir novos ciclos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conexão com propósitos e capacidade de enxergar além. Situações perigosas podem gerar tensões e encerramentos necessários para novas fases. Evite ilusões e aja com clareza.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Semana significativa para carreira e sonhos futuros, mas com tendência a imprevistos e mudanças. Se conecte com a intuição e desapegue do que for preciso para dar espaço ao novo. Cuidado com inclinação a ilusões e grupos desestruturados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tendência a agir precipitadamente, gerando desequilíbrios e tensão. Controle os impulsos emocionais, conecte-se com seus valores e obtenha novos caminhos em meio a situações inesperadas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Situações fugindo do controle gerando mudanças. Desapegue do que gera dor e sofrimento e aja autenticamente. Cuidado com caminhos fantasiosos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Busca por harmonia e equilíbrio no afetivo, mas situações inesperadas podem levar a mudanças. Conecte-se com sua intuição e evite o controle de fuga. Cuide da energia.