Signo 06/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (06/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Prepare-se para mudanças repentinas e acontecimentos em sua vida. Isso requer um olhar mais amplo e coletivo, embora possa ferir seu ego e gerar resistência. Use a criatividade e abra-se para o novo, fundamental para o seu crescimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Após conectar-se com a família e o passado, é hora de focar em si e no que lhe traz alegria, desenvolvendo sua autoestima. Situações inesperadas podem abalar sua confiança, mas confie na intuição para encontrar soluções.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Movimento e desejo de conhecimento terão presentes. Controle sua mente ativa para não se envolver em muitas atividades e gerar tensão.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua vitalidade estará alta, mas imprevistos podem abalar o controle e afetar sua imagem. Foque no coletivo para encontrar harmonia e encare as mudanças como aprendizado. Evite trânsitos importantes.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia de descanso. Você poder estar em conflitos familiares, mas a auto-observação é essencial para não ceder ao ego e à competição. Pense nisto!

Virgem (23/08 - 22/09)

Vitalidade em alta, mas sensibilidade energética também. Evite agir precipitadamente influenciado por ilusões. Cuidado com excesso de tarefas. Autoconhecimento aprendeu compreensão e novos começos.

Libra (23/09 - 22/10)

Conecte-se com seus propósitos, compreendendo ações coletivas. Situações inesperadas podem ocorrer, mas ciclos necessários para iniciar novas fases. Evite ilusões e fantasias precipitadas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aja com calma para evitar desequilíbrios e tensões. Conecte-se com seus valores e encare mudanças. Busque harmonia em meio a conflitos e desafios.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Evite agir precipitadamente e controle impulsos emocionais. Conecte-se com seus valores e objetivos para compreender as mudanças necessárias. Fase de movimentos e aprendizado.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mudanças podem fugir do controle. Desapegue do que traz dor e sofrimento. Aja de forma auspiciosa e verdadeira, mas evite ilusões e caminhos fantasiosos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Busque harmonia, mas prepare-se para mudanças e possíveis rompimentos afetivos. Evite o cancelamento de fuga e aja com consciência. Cuide de sua energia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Evite conflitos familiares e mantenha a maturidade. Práticas espirituais ajudam a amenizar desafios. Na vida cotidiana, organização é importante, mas cuidado com o excesso de tarefas que pode afetar sua saúde.