Signo 06/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (05/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Você terá muita energia e disposição para enfrentar os desafios do dia. Aproveite para resolver pendências e tomar iniciativas. No amor, mostre seu lado carinhoso e romântico.

Touro (21/04 - 20/05)

Você estará mais sensível e emotivo do que o normal. Busque atividades que lhe tragam paz e conforto. No trabalho, evite conflitos e mal-entendidos. No amor, valorize a harmonia e a cumplicidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você estará mais comunicativo e sociável do que nunca. Aproveite para fazer novos contatos e ampliar seus horizontes. No trabalho, use sua criatividade e inteligência. No amor, seja sincero e divertido.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você estará mais focado e determinado em seus objetivos. Aproveite para planejar e executar seus projetos. No trabalho, mostre sua competência e responsabilidade. No amor, seja fiel e leal.

Leão (23/07 - 22/08)

Você estará mais confiante e otimista do que o habitual. Aproveite para se aventurar e experimentar novas possibilidades. No trabalho, use seu carisma e liderança. No amor, seja generoso e apaixonado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você estará mais introspectivo e reflexivo do que o comum. Aproveite para se conhecer melhor e fazer mudanças positivas. No trabalho, use sua análise e organização. No amor, seja paciente e compreensivo.

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais diplomático e cooperativo do que nunca. Aproveite para se relacionar bem com as pessoas e buscar acordos. No trabalho, use sua habilidade e equilíbrio. No amor, seja gentil e charmoso.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você estará mais persistente e obstinado em seus propósitos. Aproveite para superar obstáculos e conquistar resultados. No trabalho, use sua intuição e estratégia. No amor, seja intenso e sedutor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você estará mais alegre e entusiasmado do que o normal. Aproveite para se divertir e aprender coisas novas. No trabalho, use seu conhecimento e otimismo. No amor, seja aventureiro e sincero.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você estará mais sério e prudente do que o habitual. Aproveite para se dedicar aos seus deveres e metas. No trabalho, use sua experiência e disciplina. No amor, seja maduro e comprometido.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará mais inovador e original do que nunca. Aproveite para expressar sua individualidade e criatividade. No trabalho, use sua inventividade e independência. No amor, seja amigo e surpreendente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você estará mais sonhador e inspirado do que o comum. Aproveite para cultivar sua espiritualidade e sensibilidade. No trabalho, use sua imaginação e solidariedade. No amor, seja romântico e compreensivo.