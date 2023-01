Signo 06/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (06/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de forte conexão com a espiritualidade. Melhore a forma como você canaliza a sua intuição. Coloque em mente um positivo para o futuro. Surpresas gostosas virão pela frente!

Touro (21/04 - 20/05)

A semana seguirá com a energial vital em alta! É possível que tenhas sonhos reveladores. Analise com carinho sobre os caminhos a seguir. Sentimentos generosos criarão um clima mágico no amor, com a família e interações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fique atento as novidades no ramo profissional. É possível que você queira trabalhar melhor as opções de olha. No final do dia, prefira viver uma fase de descontração e relaxamento. Lembre-se! Pegue leve e deixe a vida fluir naturalmente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não tenha medo de dizer não. É necesário primeiro se respeitar, olhar mais para os próprios limites antes de agir. O astral estará em alta. Fique feliz os os pequenos prazeres diários. Não entre em brigas desnecessárias.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia pede empatia e mais envolvimento com questões coletivas. E muito provável que você acolha necessidades de amizades ou da equipe e compartilhe conhecimentos. Vibre por mudanças e revoluções de vida.

Virgem (23/08 - 22/09)

O futuro segue de forma claro. Espere por novas oportunidades no trabalho e no amor. Sonhos a dois criarão um clima mágico no amor. Expresse os desejos e aprofunde um vínculo especial.

Libra (23/09 - 22/10)

Esta é uma fase de escolhas e oportunidades de crescimento pessoal. É preciso olhar com mais atenção o que é prioridade. Renove o ambiente social e crie uma atmosfera protetora ao seu redor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você viverá mometos bons ao lado de pessoas que acrescentam no seu dia a dia. Espere por reconhecimento e projeção na carreira. Aproveite também para planejar uma viagem com antecedência, pois datas ou roteiro poderão mudar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Novos planos de viagem trarão otimismo e mais confiança numa relação especial. . Sentimentos elevados envolverão novas amizades e conexões com pessoas queridas de fora.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ganhe prestígio no trabalho e aumente a liderança. Mude a rotina e torne o cotidiano mais gostoso. Rompa barreiras nos relacionamentos. Olhe com mais emoção o diferente e reinvente a vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Renove o ambiente social e crie uma atmosfera protetora ao seu redor. Você sentirá mais segurança no amor.Prazeres diferentes e entusiasmo com novos projetos animarão o clima.

Peixes (20/02 - 20/03)

Embarque num clima romântico e experimente uma nova dimensão do amor. Sentimentos profundos inspirarão novos planos para o futuro e inovações na carreira.