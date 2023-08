Signo 04/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (04/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Sua energia é contagiante, mas lembre-se de encontrar momentos de tranquilidade para recarregar suas energias. Aprenda a dosar sua intensidade e seja paciente consigo mesmo e com os outros. Foco na espiritualidade e no bem-estar mental é vital, pessoal de Áries. A produtividade é importante, mas não deixe que a torrente emocional o atrapalhe.

Touro (21/04 - 20/05)

Sua busca pela estabilidade e segurança é admirável, mas não tema se arriscar em novas oportunidades. A vida é cheia de surpresas, e ao se abrir para o novo, você pode encontrar riquezas inesperadas. Pessoas de Touro, fomentem suas amizades positivas e se envolvam em atividades sociais. Contudo, esteja ciente de não ultrapassar limites.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sua mente ágil e curiosa é uma bênção, mas saiba aprofundar-se em assuntos que são significativos para você. Encontre a conexão entre o intelecto e o coração, e assim terá uma compreensão mais profunda da vida. Mantenha seus olhos no futuro e sua vida organizada, geminianos. Estejam atentos aos surtos emocionais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua sensibilidade é uma das suas maiores forças, mas aprenda a não se deixar levar pelas emoções alheias. Estabeleça limites saudáveis e valorize sua própria estabilidade emocional. Pessoal de Câncer, demonstre flexibilidade em suas ideias. Mostre sua competência e sabedoria, evitando a obstinação.

Leão (23/07 - 22/08)

Seu brilho é inegável, mas lembre-se de valorizar também a grandeza que há nos outros. Seja um líder que inspira, ao invés de apenas se destacar. Compartilhe seu poder e veja como isso fortalecerá suas conexões. Leoninos, estejam atentos aos detalhes. Deixe ir o que não é benéfico e compartilhe seus preciosos bens com as pessoas mais próximas a você.

Virgem (23/08 - 22/09)

Sua atenção aos detalhes é invejável, mas cuidado para não cair na armadilha da perfeição. Abrace suas imperfeições e as dos outros, e descubra a beleza que existe na simplicidade. Virginianos, é hora de resolver qualquer conflito relacional. Expresse-se com empatia.

Libra (23/09 - 22/10)

Sua busca pela harmonia é admirável, mas aprenda a tomar decisões assertivas quando necessário. Não tenha medo de confrontos quando estiver defendendo suas convicções. Librianos, lidem com as tarefas pendentes e não as deixem para trás. Sinta-se desimpedido para descansar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua intensidade pode ser cativante, mas procure equilibrá-la com empatia. Aprofunde-se nos mistérios do coração, mas não se feche para as experiências transformadoras que as conexões verdadeiras podem proporcionar. A sedução está a todo vapor, escorpianos, mas cuidado com excessos e falsas percepções. Busque ser sensível e prático simultaneamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sua busca por aventura é empolgante, mas não fuja dos seus compromissos. Encontre a liberdade dentro de suas responsabilidades e cultive relações verdadeiras que te acompanhem na jornada. Sagitarianos, deem atenção aos assuntos domésticos e familiares, mesmo após um dia cansativo. Valorize aqueles que você ama.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Sua ambição é admirável, mas lembre-se de celebrar suas conquistas ao longo do caminho. A vida é uma jornada de aprendizado, e o sucesso está na jornada, não apenas no destino. Capricornianos, com uma mente agitada, estejam cientes do risco de dispersão. Concentração é fundamental.

Aquário (21/01 - 19/02)

Sua originalidade é encantadora, mas não deixe que a independência o afaste dos relacionamentos. Compartilhe suas ideias inovadoras e aprenda com a sabedoria coletiva das pessoas que o cercam. Aquarianos, encontrem prazer nas coisas simples. Honre seus investimentos e mantenha seu olhar perspicaz.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua compaixão é um presente para o mundo, mas cuidado para não absorver o sofrimento dos outros. Aprenda a proteger sua sensibilidade, enquanto ainda oferece seu coração para aqueles que precisam. Piscianos, vocês estão particularmente sensíveis. Cuidado para não se sentir esgotado no final do dia, proteja-se de pessoas que drenam sua energia.