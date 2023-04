Signo 04/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (04/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Para ser mais produtivo, é importante que você seja prático, ariano. Mantenha seu emocional em ordem e foque em atingir seus objetivos.

Touro (21/04 - 20/05)

Hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, taurino. Seja criativo e direto para adicionar seu toque pessoal em tudo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tempo bom para se conhecer. Mesmo com uma rotina atribulada, dê atenção à sua intimidade, geminiano. Permita-se!

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide mais o emocional e da rotina. Organize-se para evitar excesso de pensamentos e ansiedade, canceriano. Não dê espaço para medo e insegurança.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe mais para os seus gastos. Organize seus recursos para ter uma semana produtiva nos negócios, leonino. Tempo bom para trabalhar a autoconfiança.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não espere de ninguém o que é preciso para mudar. Tome a iniciativa com intuição, virginiano, mas sempre com cautela. Grandesplanos se fazem no silêncio.

Libra (23/09 - 22/10)

Comece a semana cuidando do seu bem-estar em um sentido amplo, libriano. Durma bem para cuidar do seu corpo e mente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Boa fase para criar conexões. Olhe para o futuro e identifique seus projetos mais promissores, escorpiano. Aposte suas fichas corretamente!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dê mais espaço para as amizades. Use sua habilidade intrínseca de liderança com destreza, sagitariano. Cuide das pessoas à sua volta para conquistá-las.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não entre em brigas desnecessárias. Esteja aberto aos bons conselhos, capricorniano. A sabedoria e o discernimento são necessários agora.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não deixe seus planos de lado. Preste mais atenção aos recursos que você compartilha com os outros, aquariano. É hora de investir em conjunto.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunique seus desejos de forma clara, pisciano. Clareza de ideias é fundamental para relacionamentos melhores.