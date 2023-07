Signo 03/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (03/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Momento importante para que você verifique informações e esclareça dúvidas. Lembre-se, você poderá mudar de opinião e aprender algo novo. Pesquise cursos, firme contatos e aposte nos planos de expansão.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique-se mais, taurino. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Verifique e-mails e mensagens e não perca oportunidades. Prestígio em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Crie planos para o futuro, faça contas e planeje o orçamento. Valerá enxugar despesas e não gastar dinheiro à toa. Pense nas mudanças que deseja. Poder em alta!

Câncer (21/06 - 22/07)

Não tenha medo de ousar e arriscar na vida profissional. Este será um bom momento para aprofundar relações. Carreira em ascensão, descubra oportunidades!

Leão (23/07 - 22/08)

Descanse, durma mais, relaxe e restaure suas energias. Tirar férias, viajar ou trabalho remoto serão ótimas opções para quebrar a rotina e levantar o astral. Novas amizades entrarão no radar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Siga seu coração e não haverá erros. O momento trará mais exposição e conquistas na carreira; relações de trabalho estarão aquecidas!

Libra (23/09 - 22/10)

Visualize o que quer para o futuro e fique de olho numa oportunidade de crescimento profissional. Procure canalizar suas emoções com maturidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Bom dia para melhorar a comunicação. Sua mente estará afiada, fornecendo intuições e informações valiosas. Sua proximidade com Plutão, seu regente, permitirá que você enxergue além das aparências e deduza situações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja fortes sobre questões materiais. Seu poder de transformar sua vida material e financeira estará em alta, mas é importante ouvir a si mesmo e reconectar-se com o seu senso de autovalorização.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Controle mais o que se fala. Dedique-se mais às causas sociais. Busque estruturar melhor a forma como expressa sua personalidade e reavalie suas ações.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia poderosos para pensar sobre suas questões emocionais, subconscientes, espirituais e psíquicas. Reserve um tempo para meditar e compreender questões complicadas, buscando transcender essas situações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê-se tempo para ouvir a si mesmo e entender seus compromissos nesse setor. Trabalhe o emocional.