Signo 03/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia deste segunda-feira (03/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Desfrute de um clima acolhedor, privacidade e momentos de descontração para recuperar suas energias. Reserve um tempinho da segunda-feira para relaxar, permitir-se ser preguiçoso(a).

Touro (21/04 - 20/05)

Uma amizade distante estará presente e poderá inspirar seus sonhos. Aumente sua confiança nos relacionamentos e abra-se para novas possibilidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fese boa de transformação. Confie no processo. Mudanças positivas estão a caminho. Tente colocar o sono em dia e confiar mais nas pessoas a ponto de trocar confidências com alguém.

Câncer (21/06 - 22/07)

Experimente um novo ambiente, faça novas amizades e tome decisões importantes para o seu futuro. A semana será agradável para expandir seus relacionamentos e aprender com novas referências.

Leão (23/07 - 22/08)

Marte sugere que haverá conquistas na carreira, então planeje seus próximos passos profissionais. Mantenha a ansiedade sob controle e cuide da sua saúde com atividade física regular e hábitos disciplinados.

Virgem (23/08 - 22/09)

Comunicação em alta! A fase continua produtiva e de grandes conquistas pessoais. Desenvolva uma nova habilidade para continuar evoluindo.

Libra (23/09 - 22/10)

Esta semana será marcada por novos planos para o futuro, além de trazer oportunidades para expandir o trabalho e aumentar a projeção profissional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize suas ideias e visualize onde deseja chegar. Esteja ciente de que as escolhas poderão mudar à medida que novos acontecimentos e informações surgirem durante o dia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Preparativos para viagens ou aprovação de projetos reforçarão sua segurança. Desejamos a você muito sucesso! Não perca a fé e nem despreze a sua intuição.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana será animada e divertida, com momentos encantadores em viagens ou programas culturais. Os caminhos do coração estarão abertos, então espalhe energias positivas nas redes sociais e por onde passar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Decisões de mudança trarão alívio, portanto não adie conversas importantes e projetos que proporcionarão mais conforto e bem-estar. Resolva questões familiares e da casa para manter a harmonia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Prazeres gastronômicos, arte, música e dança entrarão no radar. Crie um dia diferente e escape de compromissos formais. Tudo está mudando em velocidade. Curta o momento!