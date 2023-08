Signo 02/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (02/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite sua ousadia na medida certa, ariano. Busque conhecer novas pessoas, mas avance com ponderação e consciência.

Touro (21/04 - 20/05)

Exerça a liderança com inteligência, taurino. Evite ser drástico em suas colocações, ouça as opiniões das pessoas ao seu redor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Amplie seus horizontes, geminiano. Conheça melhor o ambiente ao seu redor e esteja preparado para abraçar novos desafios.

Câncer (21/06 - 22/07)

Use seu sexto sentido para tomar decisões certeiras, canceriano. Busque mudanças, mas evite radicalismos.

Leão (23/07 - 22/08)

Promova a empatia no ambiente à sua volta, leonino. Dê mais atenção à qualidade dos seus relacionamentos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja sistemático, mas cuidado com o preciosismo, virginiano. Mantenha-se disposto e produtivo ao longo do dia.

Libra (23/09 - 22/10)

Utilize a criatividade e encontre prazer nas pequenas atividades diárias, libriano. Busque inspiração para novas ideias.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja atento às suas necessidades emocionais, escorpiano. Dedique-se mais ao seu mundo interno.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Explore novos lugares e conhecimentos, sagitariano. Organize-se mentalmente para evitar ansiedade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Saiba o que é mais importante e planeje-se, capricorniano. Evite desperdícios de tempo e recursos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Use sua energia em alta para refletir sobre suas atitudes e comportamento, aquariano. Melhore a interação com os outros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide do seu bem-estar emocional, pisciano. Mantenha-se equilibrado para enfrentar a semana com energia positiva.