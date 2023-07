Signo 02/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (02/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Lembranças gostosas, reencontros, carinho da família e conforto alimentarão a alma. Curta seu sábado com autoestima e momentos deliciosos. Troca de mensagens com amizades especiais inspirarão novas ideias.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite esta fase para enriquecer a bagagem cultural, colocar a leitura em dia e repensar filosofias. As comunicações estarão abertas: coloque a conversa em dia com amigos, marque presença nas redes sociais e fique por dentro das notícias e novidades..

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Encontros encantadores numa viagem, programas culturais ou videochamadas com pessoas queridas manterão o astral em alta. O dia trará boas notícias na área financeira e perspectivas positivas na carreira.

Câncer (21/06 - 22/07)

Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar com carinho, cultivar o amor próprio e jogar a autoestima para cima. Sonhos ganharão contornos nítidos hoje. Planeje uma viagem, aposte em maior abertura social, explore ambientes diferentes e amplie amizades.x

Leão (23/07 - 22/08)

Este será um ótimo momento para planejar mudanças, ampliar relações e expandir horizontes. Ensine, aprenda e inove a atuação profissional. Atividades de grupo darão prazer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Encontros de hoje despertarão sonhos e inspirarão novos projetos. Aproveite para se cercar de amizades motivadoras. Empatia, sincronicidades, coincidências e carinho marcarão novas relações, que poderão começar de maneira inesperada.

Libra (23/09 - 22/10)

Você terá insights poderosos sobre questões pessoais, familiares, do passado, lar, vida íntima e emocional. É importante ouvir a voz da sua sensibilidade. Embora essas questões possam ser desafiadoras, você sentirá uma forte integração e independência que facilitarão o processo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja aberto e flexível para quebrar ideias antigas limitantes e reavaliar qualquer assunto. Reconecte-se com o seu poder mental.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tenha clareza sobre o compromisso de agir de forma comprometida para que sua vida material funcione. Reconecte-se com o seu poder de criar valor e concretizar objetivos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A conjunção de Mercúrio retrógrado e Sol no seu signo receba uma forte reconexão consigo mesmo. Dedique-se a ouvir a si mesmo e aquilo que você rejeitou em sua própria individualidade, resgatando partes importantes de quem você é.

Aquário (21/01 - 19/02)

Descanse mais. Torne o seu dia mais leve. Você está prestes a iniciar um novo ciclo e este dia o ajudará com clareza para entender e processar suas emoções.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense melhor sobre as questões coletivas. Reavalie as amizades, sua melhor participação em grupos, o dia a dia na vida online e engajamento em causas.