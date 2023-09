Signo 01/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (01/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Com a intuição intensificada e a sensibilidade em destaque, é fundamental tomar precauções para evitar confusões, ariano. Mantenha o foco e dedique atenção ao cuidado com o seu corpo.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja atento ao seu entorno e, sobretudo, às atitudes das pessoas ao seu redor, taurino. Agora é o momento de preservar sua energia e evitar indivíduos que possam minar sua vitalidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aja com autenticidade, firmeza e não deixe de ser empático, geminiano. Planeje-se de forma adequada e mantenha o comprometimento com seu planejamento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuidado com a urgência de querer resolver tudo de uma vez, canceriano. É crucial focar em executar uma tarefa de cada vez, sem atropelar o processo.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja atento às pessoas que podem agregar à sua jornada e aventuras, leonino. As influências celestes sugerem que você se aproxime daqueles que o inspiram.

Virgem (23/08 - 22/09)

Pratique o diálogo e evite formar julgamentos precipitados, virginiano. Este é o momento de identificar quem está verdadeiramente ao seu lado, percebendo as sutilezas.

Libra (23/09 - 22/10)

Colabore em parcerias, libriano. É essencial dividir responsabilidades de forma equitativa, compartilhando suas habilidades no cotidiano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque prazer nas coisas simples, escorpiano. Aproveite momentos de diversão, mas sem exageros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O cenário celeste destaca o cuidado com as relações íntimas e atividades gratificantes em família, sagitariano. Desfrute de momentos agradáveis com aqueles que você ama.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja sincero, mas atente-se às palavras dos outros antes de se expressar, capricorniano. Valorize as nuances das comunicações alheias.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja em movimento, estabeleça contatos, mas use sua energia de forma eficaz, aquariano. Seja assertivo ao priorizar suas atividades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Com uma grande carga de energia psíquica, é essencial manter a concentração, pisciano. Invista em si mesmo e administre cuidadosamente seus recursos.