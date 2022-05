Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (31/05)

O horóscopo do dia desta terça-feira (31/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de acalmar a mente e saber esperar. Use da sua intuição para fortalecer vínculos. Não será um dia para grandes movimentações pessoais. Procure as mensagens que o universo emana.

Touro (21/04 - 20/05)

Não se apegue a bens materiais e nem a situações corriqueiras. A vida precisa de liberdade que não está presente na energia desses recursos ou situações. Avalie suas frustrações. Elas lhe garantem boas lições. Confie no caminho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Busque estar ao lado de pessoas que lhe encorajem e acreditem no destino, independente do rumo final. Trabalhe a confiança e saiba dar passos importantes para a vida. Reconheça suas habilidades.

Câncer (21/06 - 22/07)

Boa fase para se permitir viver além do que você planejou. Dê espaço para novas habilidades. Busque a paz e a harmonia de uma vida à dois. Agradeça e peça por tranquilidade. Só assim vai estar bem e em paz.

Leão (23/07 - 22/08)

Ganhe fuga, trace novas rotas e deixe um pouco de lado o controle. É possível que seus caminhos comecem a fluir ao seu favor. Pensamento positivo é fundamental nesse processo.

Virgem (23/08- 22/09)

Abra a mente para que o novo entre na vida. Queira expandir o conhecimento e transcender a linha das expectativas. Você pode mudar o rumo da própria história. Lembre-se disso!

Libra (23/09 - 22/10)

Dia de satisfação pessoal. Trabalhe sua mente para oportunidades que você queira. Siga com a atenção redobrada, logo terá mais chances de encontrar soluções. Aja com sabedoria.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de sensibilidade e introspecção. Não permita que os problemas tomem conta das suas relações e do seu trabalho. Tire um tempo para expandir a mente. Que tal uma nova terapia? Acolha a intensidade de suas emoções para não se ferir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Foco nas suas vontades e não ligue para as frustrações. Compartilhe as suas limitações ou informações que estão lhe machucando. Não guarde rancor. Só assim você conseguirá acessar cada emoção com segurança e respeito.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Trabalhe melhor a comunicação. Tenha atitudes mais claras e convictas. Olhe com mais carinho para a rede de apoio que você tem. Valorize seu conhecimento e seus talentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide da sua saúde mental. Alguns projeto ou problemas pessoais podem estar lhe atrapalhando. Reserve um momento para esvaziar a mente e redirecionar a atenção para o que de fato você quer realizar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Ótimo dia para o amor. Abra seu coração e liberte a intuição. Hoje você vai preferir dividir o dia com alguém a ter que ficar recluso. Seja generoso com seus sentimentos.