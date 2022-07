Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (02/07)

O horóscopo do dia desta sábado (02/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Assuntos de família lhe cobrarão uma dose maior de paciência. Aos solteiros, é possível que você amplie uma Conexão com alguém de longe ou receba um convite de viagem.

Touro (21/04 - 20/05)

Guarde as boas lembranças e encerre processos do passado. Novas amizades ampliarão horizontes e motivarão mudanças nos padrões de consumo e estilo de vida. Invista em novas relações e no seu futuro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dia bom para sentir com mais força a sua Intuição. A fase será de oportunidades na carreira. Lance um projeto, aprove um orçamento ou firme novo contrato e expanda a atuação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Contatos e comunicações de trabalho estarão aquecidos. Foque nas relações e abra novos caminhos. Momento oportuno para estudos, viagem e reestruturações do estilo de vida. O momento será favorável para investir no seu desenvolvimento, equilíbrio e bem-estar.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia destacará os sonhos e as necessidades pessoais. Resolva pendências, cuide da saúde e do corpo. No amor, os processos serão lentos. A segurança será construída aos poucos.

Virgem (23/08- 22/09)

Encare as diferenças e pense no futuro. Desejos de liberdade inspirarão planos para o futuro e inovações na carreira. O dia trará boas notícias e também imprevisto. Encare os desafios como aprendizado.

Libra (23/09 - 22/10)

Planeje mudanças na rotina. Sintonia com amizades em outro ambiente incentivará viagens e planos em comum. O dia trará oportunidade financeira e muitos questionamentos sobre a vida pessoal, investimentos e caminhos a seguir.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Uma antiga parceria poderá ser retomada com nova proposta e tornar o cotidiano mais agradável. Amor com muitos sonhos e projetos a dois. Carreira em ascensão!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Atividades em outra localidade e acertos jurídicos cobrarão iniciativas. Construa pontes e aproxime relações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Curta momentos carinhosos, temperados com imaginação, alegria e muita criatividade, com os filhos ou o par. O dia trará oportunidade de crescimento profissional, firme uma parceria e amplie perspectivas para o futuro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Metas mais altas na carreira ampliarão perspectivas na área financeira. Novo empreendimento poderá mudar rumos. Ligue o radar nas oportunidades e dê uma virada na sorte. Renove o ambiente social.

Peixes (20/02 - 20/03)

Lindo momento no amor. Clima romântico, carinho e sintonia com o par superarão expectativas. Dê atenção aos assuntos do coração e planos da vida íntima.