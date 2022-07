Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (14/07)

O horóscopo do dia deste quinta-feira (14/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Cuidado com excesso de trabalho. Saiba separar o que é demanda de trabalho e problema de casa. Dia instável para os sentimento. Não descuide da saúde. Quando o assunto é o amor, relacionamento lhe trará alento.

Touro (21/04 - 20/05)

Deixe as energias negativas de lado. É hora de repensar o que você quer para agora. Dê espaço para novos projetos. Olhe com carinho para o outro e ofereça ajuda. O dia é ideal para o apartar hábitos desnecessários.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Ótimo momento para comunicações! Tente resolver problemas e pequenos desentendimentos do passado, principalmente no que se refere à vida profissional. Não fique isolado no relacionamento e evite cobranças desnecessárias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você aspira por mudanças, porém - no momento - opte por descanso. No amor, não é hora de cobranças. Atente-se aos instantes ao lado do/da amado(a). Aos solteiros, aposte nos flertes. Bom dia para deixar o destino agir, sem exigências.

Leão (23/07 - 22/08)

Tire um tempo para cuidar da saúde. Algumas situações podem sair do controle pela forma como se fala. Saiba impor limites. Quando o assunto é amor, o momento é oportuno para encontros.

Virgem (23/08- 22/09)

Os astros indicam movimentações financeiras acima do planejado e orçamentos apertados. Não é hora para gastos. Na família, deixe os problemas dos outros com eles mesmo evitando preocupações desnecessárias.

Libra (23/09 - 22/10)

Dedique mais atenção à saúde integral. Se permita abrir mão do controle de situações desnecessárias que poderão prejudicar a sua vida. Exija um maior descaso.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É hora de dar um basta em preocupações desnecessárias e se abrir ao novo. Dia também será perfeito para melhorar o planejamento e a organização da semana. Evite os debates acalorados em situações pessoais e profissionais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dedique mais tempo para a família. No trabalho, aproveite o momento para ajudar outra pessoa, liderar equipes e planejar novos estudos. No amor o momento exige confiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não deixe com que o estresse atrapalhe o seu dia. Prefira, sempre, o diálogo e os debates pacíficos. No amor abra o coração e viva intensamente o momento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não tome decisões precipitadas. Tente organizar mais as palavras antes de proferi-las. Busque pelo equilíbrio e uma vida mais saudável. Dia favorável para caminhadas e estudos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Chegou a hora de atrair e com a sua sedução que dispõe de muito potencial. No amor, falar sobre seus sonhos será importante. Na carreira, o momento é de boas oportunidades para o melhoramento profissional. Ótimo tempo para viagens.