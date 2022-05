Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (03/05)

O horóscopo do dia desta terça-feira (03/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje você vai estar disposto(a) a investir mais tempo na carreira. O dia será bom, cheio de oportunidade, o que lhe garante otimismo e forças para seguir uma trilha bem-sucedida.

Touro (21/04 - 20/05)

Não se desespere se as situações não saírem do jeito que você previa. É preciso aprender a confiar mais em você e na situação. Nem sempre é será necessário se descabelar. Paciência!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje você vai estar mais alegre e confiante. É hora de deixar os astros agirem e lhe guiarem para os objetivos de vida. Reveja como tomar iniciativas e enfrentar dificuldades. Dias de oportunidade de ganhos inesperados.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aos poucos as situações vão colocando no eixo. Talvez você seja confrontado, principalmente em relação ao trabalho, maas não abaixe a cabeça. Logo o seu coração e sonhos vão lhe levar para caminhos mais adequados.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia pode lhe trazer surpresas desagradáveis, que pode ser na família, relacionamentos ou no ramo profissional. Continue confiando na sua intuição.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide um pouco mais da sua saúde física e emocional. Tire um tempinho para se dedicar a fomentar a paz interior e estado de espírito, seja por meio da meditação ou yoga, por exemplo.

Libra (23/09 - 22/10)

Não deixe que alguns momentos de ansiedade e preocupações tirem o brilho da sua manhã. Confie. A semana está apenas começando. Nada de pessimismo, hein?

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será bom, nos âmbitos profissional e no lar. As preocupações estão saindo de rota, tanto espaço para o conforto e a possibilidade espera. Ótimo tempo para a paz e estabilidade na vida íntima.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É hora de reencontros. Abra espaço para o contato de amigos do passado ou até mesmo aquele familiar querido que você não fala ou visita a tempos. Projete energia de amor e felicidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ao longo do dia você vai sentir um conforto e paz que estava buscando. Agradeça as oportunidades que estão surgindo na sua vida, seja no amor, estudo e na carreira. Em breve viverá momentos mais felizes.

Aquário (21/01 - 19/02)

O destino vai intervir em sua vida e é chegada a hora dos sacrifícios tornarem-se ganhos. Abra os braços e receba essa energia que o universo emana. Sucesso inesperado vai transformar sua vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia vai lhe cobrar atenção quanto a 'falsidade' no seu ambiente de trabalho e para gastos inesperados. Controle mais o que sai ou entra na sua vida.