Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (24/02)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (24/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O tempo vai lhe cobrar reflexão sobre suas emoções. Vale destinar um momento para meditar, relaxar e tentar entender o que é necessário pra você. Viva essa etapa. Ela é necessária.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tente buscar justificativas em determinadas situações que envolva o coração. Às vezes o erro é pensar demais e fantasiar coisas que nem existem. Nem sempre essa busca por autocontrole será fácil. Um passo por vez.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é um bom dia para otimizar ideias e ensinamentos alheios. Que tal puxar assunto com alguém desconhecido ou com um colega que não se tenha tanta afinidade? Alguns desses aprendizados vêm de onde menos se imagina. Lembre-se, cada encontro é um ensejo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você vive, canceriano (a), uma das suas melhores fases. Aproveite o bom rendimento. Essa potência pode lhe dar largos passos rumo à realização dos objetivos. Está na hora de reorganizar as metas que deseja conquistar.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia pede que você se permita a viver as suas emoções. Dessa forma, será possível lidar com as causas desse sentimento e converter em ideias criativos. Não se esqueça! Não vivemos só de positividade, mas a partir de consequência de como enfrentamos as situações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje é um aqueles dias que você precisa dar mais atenção à própria família e a vida íntima. Comece ouvindo mais e oferecendo o tempo possível. Seja cuidadoso com os seus.

Libra (23/09 - 22/10)

É possível que você sinta a necessidade de dar uma pausa e quase sempre esse peso nas costas estará acompanhado de questionamentos. A dica do dia é: não se cobre demais e reveja as prioridades. Você dá conta.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mesmo que os seus talentos passem percebidos, confie um pouco mais em você, nas próprias habilidades e nos sonhos de vida. Proteja-se!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje é um bom dia para rever padrões de pensamentos que consomem a sua energia. Será que você não está se sabotando? Foque na autoestima. Desapegue-se daquilo que lhe parece ultrapassado.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será excelente para escutar a intuição. Você estará mais assertivo (a). Que tal tirar um dia para praticar e pensar – repetidas vezes – o que você quer de coração? Use a lei da atração ao seu favor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure encarar seus sentimentos coragem e abra o caminho para curas importantes. O dia também será de ganhos inesperados ou até mesmo uma promoção no trabalho. Dê prioridade ao silêncio!

Peixes (20/02 - 20/03)

Boas doses de coragem, perseverança e otimismo farão parte do seu dia, caro (a), pisciano (a). Aproveite este momento que essas ferramentas estarão à sua disposição e confie no caminho. Para a realização dos seus sonhos só depende de você.